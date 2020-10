Ximena Capristo escrachó a Gustavo Conti con chats con otra mujer

Ximena Capristo Gustavo Conti

Ximena Capristo publicó escandalosas charlas de Gustavo Conti con otra mujer vía redes sociales.

Los ex participantes de "Gran Hermano" están juntos hace veinte años y tienen un hijo de tres, Félix.

La actriz se descargó vía Instagram mostrando esas capturas y luego eliminó los posteos.

Hace un tiempo atrás ambos habían pasado por una fuerte crisis que luego superaron.

Hace unas horas la actriz hizo públicas una serie de capturas de conversaciones privadas del actor con otra mujer.

“Años que me callo, me aburro", escribió La Negra muy enojada. “Te apapache, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dice a Conti y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

“O me lo tomo. Cuando me rajen”, respondió el actor. “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”, le contestó ella.