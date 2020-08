Ximena Capristo desmintió a Polino por ese famoso mensaje que motivó en la cachetada de Guercio

Ximena Capristo

Marcelo Polino contó por primera vez el jueves en "Intrusos", América, quién le pasó el mensaje de texto que terminó en la cachetada de Eliana Guercio.

El conductor reveló por primera vez quién le pasó el mensaje de texto donde trataban de "gato" a Guercio, quien terminó pegándole una cachetada en vivo a él.

Polino dio el nombre de Ximena Capristo, quien por entonces en 2006 compartía elenco con la actual mujer de Chiquito Romero.

La Negra habló este viernes con Jorge Rial y su equipo y desmintió categóricamente haberle mandado ese mensaje a Marcelo.

"Se ve que se quedó con alguna espina del móvil que nos dio en Confrontados. Jamás le mandé ese mensaje, jamás tuve su teléfono, lo juro, me sorprendí", indicó.

Y agregó: "Me puso a mí en una situación que no es así después de tantos años, no están buenas estas cosas".