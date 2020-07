Yanina Latorre a Pampita: "Te desafío a que averigües cuánto gano y lo muestres"

Yanina Latorre Pampita

Pampita le respondió el miércoles a Yanina Latorre, por una información que había dado la panelista en "Los ángeles de la mañana", El Trece, acerca de su salario en televisión.

"¿Sabías que no pagan no? A Rocío Guirao Díaz, que fue una vergüenza, le ofrecieron 5 mil pesos. La condición es que ella (Pampita) pidió un palo 200, arregló un poquito menos, y la condición es que ninguna panelista cobre, como ella las ilumina y les suma estar ahí porque consiguen pauta para las redes sociales. Rocío Guirao sabes dónde la mandó no...", indicó la angelita.

Ante esto, Carolina Ardohain le respondió en su programa "Pampita Online", Net Tv: "Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo, ¿hasta cuándo? ¿Qué les pasa? Por favor", comenzó.

"¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo yo creo que tendrían que decir cuánto cobran ellos, porque si uno se pone a hablar del otro está bueno decir: yo cobro esto y ahora sí hablo del tuyo", fundamentó la conductora.

Y cerró contundente: "Me parece de re mal gusto y ojalá cobrara esos números. Ya que está aprovechemos acá y sacamos todos esos mitos que andan por las redes".

Yanina Latorre, tras estas palabras de la conductora, le contestó muy fuerte el jueves en "LAM": "Incomodaste a Hernán Drago con preguntas de sexo que te lo llegan a decir a vos lo matas. Incomodaste a Tini con el tema del ex novio que sabemos que no le gusta pero vos que sos la reina de la no incomodidad me parece raro que incomodes a la chica que no la está pasando bien".

"Y si mal no recuerdo el año pasado hablaste del miembro de Luciano Castro y re reíste y contaste cosas espantosas de sexo. Que no me parece mal porque acá lo hemos hecho, pero vos después te haces la madre Teresa de Calcuta y si alguien llega a hablar del pito de tu marido te volves loca", siguió picante.

"Hacete cargo, cuando vos vas fuerte, te vuelve fuerte. Y te voy a decir una cosa, te desafío que esta tarde averigues cuanto gano y lo muestres en tu programa. Lo que levanté lo dijo Marina Calabró en el programa de Lanata, me parece que no escuchas mucha radio. Pidió un palo 200, no se lo dieron, y terminó cerrando en un palo", explicó enérgica.