La contundente respuesta de Flor de la V cuando le preguntaron porqué no se opera los genitales

Florencia de la V protagonizó la tapa de la revista Gente de esta semana y brindó una entrevista sin tapujos en la que hablo como nunca de su vida como transexual y miembro de la comunidad LGBT.

“Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo”, expresó en diálogo con la revista cuando le preguntaron si no tenía miedo de que a sus hijos los discriminaran en el colegio por tener una mamá trans.

“Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo”, dijo Flor.

Y luego expresó con contundencia lo que piensa cuando le preguntan por qué nunca se operó los genitales: “En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así”.

Flor es mamá de dos hijos Isabella y Paul y está casada desde hace años con Pablo Goycochea con quien enfrentó fuertes rumores de crisis y separación en el2019.