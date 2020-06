Se filtró un chat entre Romina Malaspina y Benjamín Vicuña

Luego de la polémica que generó su look para conducir el noticiero de Canal 26, Romina Malaspina sigue generando repercusiones.

Luego de la vista de Malaspina a LAM, Mariana Brey fue quien recordó un viejo escándalo de entre la rubia y Benjamín Vicuña.

Es que hace algún tiempo se filtró un chat privado entre Romina y Benjamín aunque el actor lo negó categóricamente en ese momento.

El actor salió a desmentirlos amenazando con iniciar acciones judiciales.

“Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió. Espero una desmentida de la persona en cuestión, sino enviaré la situación a mi abogado por suplantación de identidad", advirtió en LAM cuando ocurrió el caso.

Sin embargo Mariana Brey recordó el episodio: “Hay un dato que, por lo menos se me pasó a mí, yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Vicuña, eso se me pasó”, afirmó Mariana, recordando un momento de tensión en la relación entre el chileno y su actual pareja, cuando Ángel dio a conocer la existencia de esos chats que se le atribuían a Vicuña.

“A mí no, pero lo dejé pasar porque eran otros tiempos. Inclusive lo comentamos acá”, le contestó Ángel.

Y agregó el conductor, refiriéndose a Suárez: “No te metas con una embarazada, porque después se ofende. Se cuelgan del embarazo y empiezan a decir estupideces, como la China Suárez. Porque los hombres son infieles en cualquier momento”, afirmó tajante.