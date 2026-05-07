El lapidario descargo de Yipio tras la salida de Gran Hermano y las duras acusaciones a su pareja

Sobre la salud de Laura, explicó: “Mamá está bien, pero desde hace un tiempo tiene un problema de salud que, cuando entré a la casa, estaba mejor. Todo esto viene acompañado de una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho: le costaba comer, caminar, y mi hija y Mathi hicieron lo que pudieron".

“Hubo un par de caídas en las que mi hija colapsó y pidió que yo estuviese en casa. Para mí, la prioridad es mi familia. Cuando me avisaron que Mathi había dicho que me fuera, entendí. Después salí y el psicólogo me dijo que, en realidad, había sido mi hija", dejó en claro que el pedido lo realizó Lara.

Preocupada y enfocada en el bien de su mamá, afirmó de manera contundente: “Tengo que conseguir que mamá esté cuidada al 100%, acompañada; no es fácil. Trato de levantarla y remarla. Es una locura: ayer estaba dentro de la casa y hoy estoy en mi casa. Estoy escuchando un montón de estupideces en las que no me voy a enfocar porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que pidió que saliera, y a mi vieja en una situación de la que no me gustaría desentenderme ni dejar de ocuparme. Hay cosas que me tengo que encargar yo".

“La idea es dejar a mi mamá bien cuidada, porque necesita un acompañamiento total. De la manera que sea, voy a seguir siendo parte del programa. Ha sido una experiencia única, una locura tremenda. Voy a hacer todo lo posible por solucionar esto y porque mi madre esté bien, para después entrar yo tranquila", expresó, con la idea latente de poder volver al reality.

"Necesitaba contarles esto de corazón porque ayer salí como loca y siento que también le debo explicaciones a la gente que me apoyó. Voy a afrontar esto como lo afronto siempre: a ovarios y risas, tratando de solucionar las cosas, porque si me enfoco en el problema, me vuelvo loca”, concluyó con un mensaje reconfortante.

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Qué dato se filtró de Yipio tras su salida de Gran Hermano

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada sacudió por completo a la casa y también al mundo del reality fuera de pantalla. La participante uruguaya abandonó el programa el miércoles por la noche luego de recibir información sobre el delicado momento de salud que atraviesa su madre, Laura Madafaker.

La noticia generó una mezcla de conmoción, angustia y sorpresa entre sus compañeros, quienes no esperaban una despedida tan abrupta. Según le informaron dentro del confesionario, el cuadro de su mamá —que ya venía siendo frágil desde hacía un tiempo— habría empeorado en los últimos días, motivo por el cual la uruguay decidió priorizar a su familia y dejar la competencia.

Pero mientras la situación seguía generando repercusión entre los fanáticos del ciclo, un comentario de Solange Abraham en La jugada (Stream Telefe) terminó encendiendo una nueva polémica alrededor de la ex participante.

Todo comenzó cuando en el programa mencionaron algunas de las actividades solidarias que Yipio suele realizar en Uruguay. Fue entonces cuando Solange reaccionó con una frase que rápidamente se viralizó y despertó fuertes críticas en redes sociales.

"Yo creo que ella está enojada. Cuando me dijeron que hace stand up dije qué divertido", comenzó exponiendo Sol Abraham.

En ese momento, el periodista uruguayo Lucho Román decidió profundizar sobre el costado solidario de la humorista y contó detalles de las acciones benéficas que suele llevar adelante en su país.

"Ella en Uruguay no tiene mucho dinero, es la realidad, vive con el día a día. En Uruguay el stand up tampoco garpa mucho pero ella hace un montón de juntadas de dinero para ayudar a la gente con los techos, la comida, con la ropa, con las inundaciones, tiene un lado muy lindo y muy bueno, adentro quizás es un nuego", comentó el periodista.

Sin embargo, lejos de dejar pasar el tema, Solange lanzó una reflexión que generó incomodidad y rápidamente abrió el debate en redes.

"Te digo algo: yo jamás diría si ayudo o no a alguien, eso me lo guardo para mí".

Cuando Lucho Román le aclaró que era él quien estaba contando esa información y no Yipio, la ex Gran Hermano redobló la apuesta y mantuvo su postura.

"La solidaridad me parece fantástico, pero yo jamás lo diría. Nadie sabe, solo mamá mi hermana y mi psicóloga si yo hago solidaridad".

Como era de esperarse, el fragmento se viralizó en cuestión de minutos y muchos usuarios cuestionaron a Solange por sus declaraciones, interpretando sus palabras como una crítica innecesaria hacia el costado solidario de Yipio en medio del difícil momento personal que atraviesa.