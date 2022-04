La Selección Argentina de futsal para personas con síndrome de Down, conocida como Los Halcones, terminó segunda en el Mundial de Perú tras perder este domingo la final contra Brasil por 5-1. El elenco albiceleste, que tuvo muchísimos problemas para juntar el dinero que le permitiera viajar, no solo logró participar, si no que además realizó un extraordinario torneo y finalizó en el podio.