Anna del Boca apuntó contra su padre, Ricardo Biasotti, con una frase lapidaria: "Un vomito de..."

Embed

La joven salió con los tapones de punta tras las recientes declaraciones de Biasotti y no dudó en desmentirlo públicamente. “ Todo lo que dice es un vómito de mentiras ”, afirmó, en referencia a los dichos del empresario, especialmente a su versión sobre el origen de la segunda “N” en su nombre.

En otro tramo, también se refirió a la posibilidad de recomponer el vínculo, luego de que su padre manifestara que mantiene esa expectativa. “Como ser humano, me destaca mi templanza y mi empatía. Yo ya sané tantas cosas, que creo que como otro ser humano, la esperanza es lo último que se pierde”, expresó. Sin embargo, dejó en claro su postura: “Yo no me junto con gente que me daña tanto, tengo muy en claro mis vínculos y nunca fui regida por la sangre ”.

Además, la joven apuntó contra Amalia Granata, expareja de Biasotti, quien opinó sobre el conflicto. “Yo lo vengo diciendo, hay piojos resucitados que se suben a un barco y yo ni los conozco, ni los menciono”, disparó, sin filtros.

Embed

Qué dice la pericia psiquiátrica de Anna del Boca

En medio de la fuerte disputa mediática que mantiene Anna del Boca junto a su madre, Andrea del Boca, con Ricardo Biasotti, en A la Tarde (América TV) se dieron a conocer detalles clave sobre una de las pruebas centrales incorporadas al expediente judicial: la pericia psiquiátrica.

Durante el programa, Karina Mazzocco y Luis Bremer compartieron al aire fragmentos del informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, un documento que, según explicaron, tuvo un peso determinante en el desarrollo de la causa. Entre los aspectos más relevantes, señalaron que la evaluación no arrojó indicadores compatibles con un cuadro de abuso sexual, un punto que resultó fundamental en el análisis de la denuncia.

Asimismo, se destacó que los especialistas no detectaron secuelas postraumáticas en los planos emocional, cognitivo ni conductual. Esta conclusión, remarcaron, incidió directamente en la consistencia de la acusación inicial, debilitando la hipótesis que sostenía el caso.

Otro elemento que generó repercusión fue la mención a la posibilidad de “recuerdos implantados”, un concepto que refiere a la eventual construcción posterior de ciertos relatos, sin correlato con experiencias vividas por la denunciante.

Embed

En esa línea, desde el ciclo subrayaron que estos aspectos técnicos fueron clave para que la Justicia avanzara hacia una resolución favorable a Biasotti, en una causa que desde sus inicios estuvo marcada por una fuerte exposición pública.

El conflicto, que se arrastra desde hace años, incluyó cruces mediáticos, declaraciones cruzadas y un vínculo familiar profundamente deteriorado. Además, tuvo amplia cobertura en distintos programas de televisión, e incluso trascendió al ámbito institucional con la participación de Biasotti en el Congreso, en el marco de un proyecto vinculado a las denuncias falsas.

En reiteradas ocasiones, en ese contexto, se planteó que los dichos de la joven no contaban con el respaldo suficiente dentro del expediente judicial, un aspecto que volvió a tomar fuerza tras conocerse en detalle los resultados de esta pericia.