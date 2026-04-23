Alerta en Gran Hermano: un jugador tuvo un brote psicótico y lo sacaron con camisa de fuerza

El caso de Ireneusz Grzegorczyk en la edición de Big Brother Polonia se mantiene como uno de los momentos más oscuros de la televisión mundial.
Un participante sufrió un brote psicótico en la casa de Gran Hermano, activaron un protocolo especial y tuvieron que sacarlo con camisa de fuerza.
El caso de Ireneusz Grzegorczyk en la edición de Big Brother Polonia se mantiene como uno de los momentos más oscuros de la televisión mundial.
Grzegorczyk, quien era el participante más carismático y favorito del público, comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional que la producción ignoró inicialmente para mantener los niveles de audiencia.
Sin embargo, la situación escaló drásticamente cuando el concursante perdió el sentido de la realidad y se convenció de que el programa era una conspiración en su contra.
El clímax del horror ocurrió cuando Ireneusz, en un estado de agitación total, se desnudó parcialmente y trepó hasta el techo de la casa.
Desde las alturas, comenzó a proferir gritos desgarradores, asegurando que nadie lograría sacarlo de allí con vida. Ante la mirada atónita de sus compañeros y de miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo, la seguridad del programa tuvo que intervenir de urgencia para evitar una tragedia mayor mientras el jugador se resistía violentamente.
Finalmente, el equipo médico y de seguridad logró reducirlo, aplicándole una camisa de fuerza frente a las cámaras para poder trasladarlo de manera segura fuera de las instalaciones.
El participante fue llevado directamente a un hospital psiquiátrico, dejando un vacío de silencio y conmoción en la casa.
Este evento no solo marcó el fin de su participación, sino que desató un debate global sobre los límites éticos de la telerrealidad y la falta de protocolos de salud mental para proteger a los integrantes del show.