Alerta en Gran Hermano: un jugador tuvo un brote psicótico y lo sacaron con camisa de fuerza

Desde las alturas, comenzó a proferir gritos desgarradores, asegurando que nadie lograría sacarlo de allí con vida. Ante la mirada atónita de sus compañeros y de miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo, la seguridad del programa tuvo que intervenir de urgencia para evitar una tragedia mayor mientras el jugador se resistía violentamente.

Finalmente, el equipo médico y de seguridad logró reducirlo, aplicándole una camisa de fuerza frente a las cámaras para poder trasladarlo de manera segura fuera de las instalaciones.

El participante fue llevado directamente a un hospital psiquiátrico, dejando un vacío de silencio y conmoción en la casa.

Este evento no solo marcó el fin de su participación, sino que desató un debate global sobre los límites éticos de la telerrealidad y la falta de protocolos de salud mental para proteger a los integrantes del show.