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Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando ansiosos

Milei ratificó el alza para jubilados: ANSES detalla los montos y el calendario de pagos de mayo 2026.

Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando ansiosos

La confirmación del último dato inflacionario reordenó las expectativas de millones de adultos mayores en la Argentina. Con la publicación del índice por parte del INDEC, quedó definido el porcentaje de actualización que impactará directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de mayo de 2026. En paralelo, el organismo previsional introdujo modificaciones en el calendario de pagos, lo que obliga a los beneficiarios a revisar fechas y montos para organizar sus gastos en un contexto económico todavía marcado por la volatilidad.

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A continuación, un repaso completo —con datos actualizados, análisis y contexto— sobre cuánto se cobrará, quiénes acceden a refuerzos y cómo se ordena el cronograma de pagos del mes.

Un nuevo aumento atado a la inflación

El esquema vigente de movilidad jubilatoria, establecido por el Decreto 274/2024, continúa aplicándose sin cambios y determina que los haberes se actualicen mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el incremento correspondiente a mayo surge del dato inflacionario de marzo, que fue del 3,4%.

Sin embargo, debido al mecanismo de ajuste con rezago, el aumento efectivo se ubica en el 3,38%, una diferencia mínima que responde a cuestiones técnicas de cálculo. Aun así, este porcentaje marca la pauta de cuánto subirán los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Este sistema, que reemplazó fórmulas anteriores, busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de los precios, aunque en la práctica continúa siendo objeto de debate entre especialistas y sectores políticos.

Cuánto cobrarán los jubilados en mayo 2026

Con el nuevo ajuste confirmado, los haberes mínimos registran un incremento que impacta directamente en el bolsillo de quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

La jubilación mínima, que en abril se ubicaba en $380.319,31, pasará a ser de $393.174,10 en mayo. Este valor constituye el ingreso base, sobre el cual se calculan además otros beneficios complementarios.

En este sentido, se espera que el Gobierno nacional continúe con la política de refuerzos extraordinarios para sostener los ingresos más bajos. Si se mantiene el bono de $70.000 —tal como ocurrió en los meses anteriores—, el total a percibir alcanzará los $463.174,10.

Este refuerzo sigue siendo clave para amortiguar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, aunque tiene una característica importante: no se incorpora al haber mensual de manera permanente. Es decir, no forma parte de la base sobre la cual se calculan futuros aumentos.

Para quienes perciben ingresos apenas superiores a la mínima, el esquema contempla un pago proporcional. En esos casos, el bono se ajusta de manera tal que el total cobrado no supere el techo establecido.

Por el contrario, quienes ya superan ese umbral quedan excluidos del beneficio adicional.

En la otra punta de la pirámide previsional, la jubilación máxima también se actualiza con el mismo porcentaje, alcanzando aproximadamente los $2.646.201,22.

Prestaciones que también se actualizan

El impacto del aumento no se limita únicamente a las jubilaciones. Existen otras prestaciones sociales que están directamente vinculadas al valor de la jubilación mínima, por lo que también experimentan modificaciones.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, pasará a ubicarse en $314.539,28. En caso de mantenerse el bono extraordinario, el monto total ascendería a $384.539,28.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad o vejez —que representan el 70% de la mínima— se ubicarán en $275.221,87, con un ingreso total de $345.221,87 al sumar el refuerzo.

En tanto, la pensión destinada a madres de siete hijos mantiene su equivalencia con la jubilación mínima, por lo que replicará exactamente los mismos valores.

Otro de los beneficios alcanzados por la actualización es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará a $141.285,31 por menor. Este incremento también responde al mismo mecanismo de movilidad basado en la inflación.

La actualización en bloque de estas prestaciones refleja el alcance del sistema previsional argentino, que no solo cubre jubilaciones sino también una amplia red de asistencia social.

Cambios en el calendario de pagos de ANSES

Más allá de los montos, mayo trae consigo modificaciones en las fechas de cobro. La ANSES definió un cronograma que presenta algunas diferencias respecto al mes anterior.

A diferencia de abril, cuando los pagos comenzaron el día 10, en mayo el calendario se inicia el lunes 11. Este corrimiento responde principalmente a la presencia de feriados nacionales que interrumpen la actividad bancaria y administrativa.

El primero de ellos es el 1° de mayo, correspondiente al Día del Trabajador, jornada en la que no hay atención ni operaciones. El segundo es el 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo, otro día no laborable en todo el país.

Estas pausas obligadas generan un leve desplazamiento en el cronograma, que si bien no es significativo, impacta en la organización mensual de los beneficiarios.

Fechas de cobro para jubilados con haber mínimo

El calendario se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para quienes perciben el haber mínimo, las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Este primer tramo concentra a la mayor parte de los beneficiarios del sistema, por lo que suele ser el período de mayor movimiento en bancos y cajeros automáticos.

Cronograma para haberes superiores a la mínima

En el caso de quienes perciben ingresos por encima del haber mínimo, el calendario comienza unos días más tarde y también se ve afectado por los feriados.

Las fechas establecidas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

El feriado del 25 de mayo provoca un ajuste en este tramo, ya que los pagos previstos para esa fecha se trasladan al día siguiente.

Cómo se realiza el cobro

El mecanismo de pago no presenta cambios. Los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Esto permite que los jubilados y pensionados puedan acceder al dinero mediante tarjeta de débito, cajeros automáticos o ventanilla, según su preferencia.

La digitalización del sistema ha simplificado significativamente el proceso de cobro, reduciendo la necesidad de físico en oficinas y agilizando el acceso a los fondos.

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