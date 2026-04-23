Ataque al playero en Monserrat: quedó firme la condena contra el joven que lo noqueó de un golpe. 

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También planteó supuestas violaciones a la Constitución y tratados internacionales. Sin embargo, el tribunal desestimó esos puntos y respaldó la validez de la condena. Con esta decisión, el caso queda cerrado y el imputado ya no tiene instancias superiores a las cuales recurrir.

Cómo fue el ataque que conmocionó a la Ciudad

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un garaje del barrio porteño de Monserrat. Esa mañana, Arturo López, de 66 años, trabajaba como cualquier día hasta que una discusión con clientes cambió todo.

Todo comenzó cuando una familia fue a retirar su auto y detectó una supuesta raya en el vehículo. En medio del reclamo, el hijo de la dueña —entonces de 17 años— le dio un golpe de puño que lo dejó inconsciente en el acto.

La agresión fue tan violenta que provocó secuelas graves y permanentes en la víctima. Tras el ataque, el agresor permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue entregado por su familia en abril de 2022.

playero-golpeadojpg El playero Arturo López.

En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por lesiones graves. Sin embargo, tiempo después, la Justicia dispuso su liberación bajo condiciones, incluyendo el uso de tobillera electrónica y restricciones de movilidad.

Un caso que marcó un precedente

La confirmación de la condena llega en un caso que generó fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Con el fallo definitivo, la Justicia pone un punto final a una causa que dejó una víctima con secuelas irreversibles y una escena que aún hoy sigue generando conmoción.