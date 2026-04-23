En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Playero
Monserrat
Sentencia firme

Ataque al playero en Monserrat: quedó firme la condena contra el joven que lo noqueó de un golpe

El Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó los planteos para que la causa llegara a la Corte Suprema. Los jueces señalaron que los argumentos de la defensa fueron genéricos y sin sustento.

Ataque al playero en Monserrat: quedó firme la condena contra el joven que lo noqueó de un golpe. 

Ataque al playero en Monserrat: quedó firme la condena contra el joven que lo noqueó de un golpe. 

A casi cinco años del violento ataque que dejó gravemente herido a un trabajador en un estacionamiento de Monserrat, el Tribunal Superior de Justicia porteño confirmó la condena contra el joven imputado. De esta manera, cerró definitivamente la posibilidad de nuevas apelaciones.

Leé también Pagó con billetes falsos, arrastró a un playero de YPF arriba del capot y lo detuvieron
pago con billetes falsos, arrastro a un playero de ypf arriba del capot y lo detuvieron

El fallo rechaza el último intento de la defensa de llevar el caso a la Corte Suprema y deja firme la sentencia contra C.M.A., quien en 2021, siendo menor de edad, noqueó de una trompada al playero Arturo López.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue contundente: no hubo arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales en las sentencias previas. Los jueces señalaron que los argumentos de la defensa fueron genéricos y sin sustento, y que no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar una revisión federal.

Además, remarcaron que la Corte Suprema no puede actuar como una tercera instancia revisora, salvo en casos excepcionales, lo que no se verificó en este expediente. La defensa del joven había argumentado que no se tuvieron en cuenta aspectos como su proceso de resocialización, escolarización y los principios que rigen para menores imputados.

Embed

También planteó supuestas violaciones a la Constitución y tratados internacionales. Sin embargo, el tribunal desestimó esos puntos y respaldó la validez de la condena. Con esta decisión, el caso queda cerrado y el imputado ya no tiene instancias superiores a las cuales recurrir.

Cómo fue el ataque que conmocionó a la Ciudad

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un garaje del barrio porteño de Monserrat. Esa mañana, Arturo López, de 66 años, trabajaba como cualquier día hasta que una discusión con clientes cambió todo.

Todo comenzó cuando una familia fue a retirar su auto y detectó una supuesta raya en el vehículo. En medio del reclamo, el hijo de la dueña —entonces de 17 años— le dio un golpe de puño que lo dejó inconsciente en el acto.

La agresión fue tan violenta que provocó secuelas graves y permanentes en la víctima. Tras el ataque, el agresor permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue entregado por su familia en abril de 2022.

playero-golpeadojpg
El playero Arturo L&oacute;pez.

El playero Arturo López.

En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por lesiones graves. Sin embargo, tiempo después, la Justicia dispuso su liberación bajo condiciones, incluyendo el uso de tobillera electrónica y restricciones de movilidad.

Un caso que marcó un precedente

La confirmación de la condena llega en un caso que generó fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la violencia y la responsabilidad penal juvenil.

Con el fallo definitivo, la Justicia pone un punto final a una causa que dejó una víctima con secuelas irreversibles y una escena que aún hoy sigue generando conmoción.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Playero Monserrat
Notas relacionadas
Imputaron a un hombre por atropellar a un playero tras intentar pagar con billetes falsos
Ataque de celos de un adolescente de 15 años terminó de la peor manera con otro menor de su misma edad
Operativo encubierto: policías disfrazados de payaso detuvieron al "Gordo Pey", un narco de San Martín

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar