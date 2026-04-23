El sugestivo mensaje de Milett Figueroa en medio de los rumores de romance de Marcelo Tinelli

Mientras el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a circular con fuerza por supuestas novedades en su vida sentimental, Milett Figueroa optó por no hacer declaraciones públicas, aunque sí dejó una señal que muchos interpretaron como un mensaje indirecto.
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Milett Figueroa compartió un video que despertó todo tipo de interpretaciones, justo cuando Marcelo Tinelli es vinculado a la exmodelo Rossana Almeyda.
Mientras el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a circular con fuerza por supuestas novedades en su vida sentimental, Milett Figueroa optó por no hacer declaraciones públicas, aunque sí dejó una señal que muchos interpretaron como un mensaje indirecto.
En las últimas horas, la modelo publicó en sus redes sociales un video desde el gimnasio. Allí se la ve entrenando, distendida y sonriente, con un look deportivo que resaltó su figura. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que captó la atención fue el breve texto que acompañó el posteo: “Nos motivamos”.
La publicación llegó en un contexto particular, marcado por versiones que indican que Tinelli estaría iniciando un vínculo con la exmodelo Rossana Almeyda, cercana a Carolina "Pampita" Ardohain. Aunque no hubo confirmaciones ni declaraciones oficiales, el tema generó ruido en el mundo del espectáculo.
Fiel a su estilo, Milett eligió no referirse de manera directa a la situación. En cambio, se mostró enfocada en su rutina y en un presente activo, dejando abierta la interpretación sobre si su mensaje tiene o no relación con los rumores.
La historia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue sumando capítulos cargados de tensión. Semanas atrás, Mimi Alvarado decidió meterse de lleno en el tema y lanzó declaraciones durísimas que no pasaron desapercibidas.
Sin filtros, Alvarado puso en duda la versión que dio la modelo peruana sobre el final de la relación. “Ella dijo: ‘Yo corté la relación’. ¿En serio? No me digas. Dudo”, disparó con ironía. Y fue más allá: “Al final no le creí, pues la tipa es actriz”.
El conflicto escaló cuando la mediática contó un episodio personal que terminó de tensar la situación: “En un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella”, lanzó, visiblemente molesta.
Pero las críticas no se limitaron a Milett. También hubo fuertes palabras hacia su madre, a quien apuntó directamente: “Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa”. Incluso, sumó una frase polémica que elevó aún más el tono del conflicto: “Dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú”.
Lejos de bajar la intensidad, Mimi redobló la apuesta y deslizó una acusación que generó impacto: “Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella me dijeron: ‘No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela’”.
Sobre el final, dejó una frase que encendió aún más la polémica y alimentó todo tipo de especulaciones: “Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio”.
Con este nuevo capítulo, el escándalo suma tensión y deja en claro que la historia entre Tinelli y Milett está lejos de apagarse.