El sugestivo mensaje de Milett Figueroa en medio de los rumores de romance de Marcelo Tinelli

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De qué la acusó Mimi Alvarado a Milett Figueroa tras su separación de Marcelo Tinelli

La historia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue sumando capítulos cargados de tensión. Semanas atrás, Mimi Alvarado decidió meterse de lleno en el tema y lanzó declaraciones durísimas que no pasaron desapercibidas.

Sin filtros, Alvarado puso en duda la versión que dio la modelo peruana sobre el final de la relación. “Ella dijo: ‘Yo corté la relación’. ¿En serio? No me digas. Dudo”, disparó con ironía. Y fue más allá: “Al final no le creí, pues la tipa es actriz”.

El conflicto escaló cuando la mediática contó un episodio personal que terminó de tensar la situación: “En un momento veo que la tipa no me sigue más. Ah, entonces así, vamos a ser perras. Entonces, si ella es perra, yo soy una perra aquella”, lanzó, visiblemente molesta.

Pero las críticas no se limitaron a Milett. También hubo fuertes palabras hacia su madre, a quien apuntó directamente: “Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a mi Milett, porque esa mujer se atreve a decir que soy una irrespetuosa”. Incluso, sumó una frase polémica que elevó aún más el tono del conflicto: “Dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú”.

Lejos de bajar la intensidad, Mimi redobló la apuesta y deslizó una acusación que generó impacto: “Ella tiene un prontuario muy importante. Yo sé que del mismo país de ella me dijeron: ‘No sé cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatúbela’”.

Sobre el final, dejó una frase que encendió aún más la polémica y alimentó todo tipo de especulaciones: “Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio”.

Con este nuevo capítulo, el escándalo suma tensión y deja en claro que la historia entre Tinelli y Milett está lejos de apagarse.