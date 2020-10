Boca y el indulto que se viene: Los motivos del regreso de Villa

Sebastián Villa

Voceros y fuentes, palabras clave en el periodismo fueron suficientes para graficar la sanción que oficialmente nunca llegó. No se trata de un cuestionamiento a la prensa, de hecho este periodista escribió al respecto, sino de contar la forma en que se manejó Boca Juniors. Si el club movía alguna pieza legal, entiéndase suspensión, se exponía a contraataques de parte de los abogados de Sebastián Villa.

Gente muy cercana al Consejo del Fútbol se encargó de comunicar a la prensa que el colombiano no volvería a jugar en Boca hasta que no haya una respuesta judicial a la acusación de coacción, en una causa por violencia de género, que le inició su ex pareja Daniela Cortés. Dicha presentación lo expone a una condena de 5 a 10 años de prisión y el proceso puede durar un año. Obviamente, la defensa de Villa desmiente esto y pide el sobreseimiento del futbolista.

Miguel Russo fue obligado a formar el equipo sin Villa y el resultado futbolero de esos experimentos fue negativo. Este tema termina siendo central para el indulto que se viene y, ante la inminencia de la parte más dura de la Libertadores, al club no le importa dar marcha atrás con su decisión.

¿Cuándo volvería a jugar Villa?

En los octavos de final de la Copa, cuyos partidos de ida se disputarán el 24, 25 y 26 de noviembre y la revancha a partir del 1 de diciembre. De esa manera, Russo tendría disponible a un jugador que para él es titular y terminaría con las pruebas en ese puesto. Ya jugaron Gonzalo Maroni y Agustín Obando, mientras que frente a Caracas, este jueves, ingresaría Edwin Cardona.

Indicios

En los últimos días, Villa jugó dos partidos amistosos. Frente Arsenal y ante Estudiantes de Río Cuarto. El colombiano se mostró en buen nivel y hasta marcó un gol en el segundo encuentro. Un par de semanas atrás, fue rechazada una oferta de compra, realizada por Atlético Mineiro, por el 50 por ciento del pase del futbolista.

Causa judicial

Por agenda de la oficina pericial, el próximo paso se dará el 13 de noviembre. Ese día se espera que concluyan las pericias a Cortés, para determinar si ella dice la verdad o si hay indicios de fabulación. La primera parte de este proceso ya se realizó.

“Que juegue”

Cortés en redes sociales se mostró a favor que Villa vuelva a jugar al fútbol en Boca. Incluso su abogado, Fernando Burlando habló de la posibilidad de una “reparación económica para Daniela” a través de un acuerdo extrajudicial.

Escarmiento

El Consejo del Fútbol entiende que excluyendo a Villa, durante un tiempo, le dio un escarmiento al futbolista. Además del peso de la causa judicial, no gustaron algunas actitudes del colombiano en redes sociales y de sus representantes a la hora de renegociar el contrato. El vínculo del delantero con Boca expira en junio de 2023.