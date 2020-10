Clemente Rodríguez podría volver a Boca: "No pierdo el sueño de retirarme en el club, me siento bien y tengo muchas ganas"

Clemente Rodríguez

Clemente Rodríguez mantuvo una entrevista con ESPN donde reveló que existe una posibilidad de volver a Boca para retirarse en el club de sus amores.

"Siempre tengo ganas de volver al club porque le dejé muchas cosas y la gente lo reconoce. Algunos quieren que vuelva y otros no. Yo me quiero retirar ahí, donde gané muchas cosas en mi carrera. No voy por dinero ni por nada, quiero retirarme con la camiseta de Boca y hacer las cosas bien", expresó CR3.

🗣️ ¿Clemente Rodríguez podría volver a Boca? "Me siento bien y tengo muchas ganas, sino diría que no volvería. Ojalá se me cumpla el deseo"pic.twitter.com/TtjVWLryVB — Ovacion24 (@ovacion24) October 26, 2020

"Ojalá el día de mañana también esté en el club ayudando a los chicos. Me siento bien, sino les diría que no volvería. Es mi sueño, estoy bien y ojalá se me pueda cumplir", cerró el lateral que levantó tres Libertadores en el Xeneize.