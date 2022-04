Salvio fue a entrenar con Boca, tras la denuncia de su exmujer

El surgido de Lanús arribó al predio de Boca a las 8:10, e ingresó por una puerta de servicio y no por la principal, acompañado por dos amigos, que lo acercaron al lugar de entrenamiento en un auto que no es el de Salvio porque el jugador no puede manejar por un mes después de lo sucedido en la madrugada del miércoles al jueves, en el incidente que derivó en la denuncia de Aravena.