Qué declaró la ex pareja del "Toto" Salvio ante la Justicia

¿Qué declaró la ex pareja de Eduardo Salvio?

Por la tarde, Aravena describió en sede judicial lo que había sucedido horas antes con su ex pareja. “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”, manifestó la mujer en referencia a Sol Rinaldi, la joven que estaba con el futbolista desde la noche del miércoles.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza”, describió Aravena.

En continuado, la víctima del hecho aseguró que Eduardo Salvio "dio marcha atrás y se dio a la fuga”. “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”, concluyó en su declaración frente a la Justicia.

La palabra del abogado de Salvio:

Mariano Cuneo Libarona, abogado de Eduardo Salvio, declaró en exclusiva con A24 y aseguró que “ella se colgó del auto, se lesionó y es la culpable”.

Asimismo, agregó que “la mujer asumió una conducta de persecución, se puso en riesgo a ella misma por colgarse de un auto ajeno en una avenida a contramano”.

