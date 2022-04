El Kun Agüero le hizo un pedido especial a Guardiola

"Como siempre, mi jugador favorito cambió el partido: Phil Foden. Yo no sé como es el tema, pero Pep, ponelo un poquito más en la cancha. Ahora que no juego más lo puedo decir", dijo el Kun en un vivo de Twitch. "El guacho la rompe, yo te lo dije. Un día vos me pregunaste quién me gustaba y te dije Foden", agregó.

El Manchester City quiere ganar la Champions League

El City tiene una nueva obsesión: levantar la Champions, y arrancó con el pie derecho: el equipo dirigido por Guardiola jugó el partido de ida ante el Atlético de Madrid y, con un gol de Kevin de Bruyne, se impuso 1 a 0.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 13 de abril desde las 16, en el Wanda Metropolitano, ante los fanáticos del conjunto español que buscará revertir la historia.