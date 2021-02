Escándalo por el frustrado pase de Román: Millonarios contradijo los estudios realizados por Boca

Andrés Felipe Román

Millonarios detonó hoy una bomba por el frustrado pase de Andrés Román a Boca. El club colombiano emitió un comunicado en el que contradijo los resultados de los estudios médicos realizados por Boca y que hicieron caer la transferencia. Según Millonarios, tras realizarse un electrocardiograma, un ecocardiograma y una cardioresonancia, no es posible determinar el diagnóstico de "miocardiopatía hipertrófica".

Román, lateral derecho de 25 años, tenía todo listo para firmar contrato por tres años en el Xeneize, pero la detección de la supuesta anomalía derrumbó la chance del fichaje. Tras su regreso a Bogotá, el lunes último el club le practicó nuevos estudios que arrojaron los resultados publicados hoy.

"No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara", afirmó el club.