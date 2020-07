Habló Giuliana Peralta, la víctima de violación por parte de Alexis Zárate: "Somos muchas, estamos juntas y no nos callamos más"

Giuliana Peralta fue víctima de violación en 2014.

En una serie de audios que envió a la prensa, Giuliana Peralta, la mujer violada por el futbolista Alexis Zárate, denunció malos tratos por parte de la Justicia y de la sociedad en el caso que tomo notoriedad pública.

"Soy Giuliana Peralta y atravesé un proceso judicial del cual quiero relatar lo que me dejó, para que los que no conozcan el proceso como yo en ese momento sepan de qué se trata y que de acá en más pueda mejorar el trato de la Justicia y de la sociedad en general respecto de las víctimas", comentó.

La mujer de 25 años contó que fue citada varias veces a declarar y a contar su ultraje ante psicólogos y psiquiatras por anulaciones interpuestas por la defensa de Zarate, y que "después de ser violada" fue sometida a un hisopado vaginal y anal por parte de un médico hombre.

Agregó: "Quiero que se entienda que las que pasamos por una violación no lo queremos contar. En mi caso particular se lo conté a mi mamá horas después del hecho porque me vio con la cara desfigurada del llanto y gracias a que me obligó a contarlo, pude hacerlo".

Zárate fue detenido el viernes pasado en su casa del partido bonaerense de Avellaneda y deberá cumplir en la cárcel la condena de seis años y medio que le fue dictada en 2017 por abuso sexual con acceso carnal, luego de que la Suprema Corte de Justicia le rechazara un recurso extraordinario.