Se emborrachó, se atrincheró en su casa y tomó como rehén a su hijo de tres años

Un episodio de violencia familiar se registró este viernes en Chaco, luego de que un hombre de 40 años fuera detenido tras encerrarse en su casa junto a su pareja y su hijo de tres años, negándose a permitir el ingreso de otros familiares.
Un grave episodio se registró en Chaco, donde un hombre protagonizó una situación de extrema tensión dentro de su vivienda.
El hombre fue detenido tras el operativo policial que permitió controlar la situación dentro de la vivienda.
Un episodio de violencia familiar se registró este viernes en Chaco, luego de que un hombre de 40 años fuera detenido tras encerrarse en su casa junto a su pareja y su hijo de tres años, negándose a permitir el ingreso de otros familiares.
Según informaron fuentes policiales, el sujeto, identificado como Rubén G.R.D., se encontraba bajo los efectos del alcohol y posiblemente de otras sustancias cuando ocurrió el incidente en una vivienda de la calle León Zorrilla, en las afueras de Resistencia.
La cuñada fue quien se presentó en la Comisaría Octava Metropolitana para denunciar la situación y pedir ayuda. En ese marco, efectivos de esa seccional montaron un operativo y lograron ingresar al domicilio.
Allí, los agentes redujeron al hombre y rescataron al nene de tres años, que fue entregado de inmediato a su madre.
Una vez controlada la situación, la mujer realizó la denuncia formal. En su declaración, la víctima aseguró que su pareja ejerce violencia verbal de manera frecuente y que no era la primera vez que los mantenía encerrados, impidiéndoles salir de la vivienda.
La Fiscalía de Género N° 9 intervino en la causa y dispuso la detención del imputado, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.