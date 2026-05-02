Se emborrachó, se atrincheró en su casa y tomó como rehén a su hijo de tres años

Una vez controlada la situación, la mujer realizó la denuncia formal. En su declaración, la víctima aseguró que su pareja ejerce violencia verbal de manera frecuente y que no era la primera vez que los mantenía encerrados, impidiéndoles salir de la vivienda.

La Fiscalía de Género N° 9 intervino en la causa y dispuso la detención del imputado, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.