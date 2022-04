La insólita y desconcertante declaración de Battaglia tras la derrota de Boca en Colombia

Embed

Y amplió: "Hoy en el fútbol todo se empareja y puede pasar cualquier cosa en un partido, son 11 vs 11. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado hoy Always Ready no me sorprende, será difícil en la altura. La Copa es difícil".

Para cerrar, observó: "El estadio del Deportivo Cali es muy lindo, casi todos nos tratamos bien excepto alguno que tira algún insulto pero nos han tratado bien. Tristes por la derrota pero tenemos que mirar para adelante".