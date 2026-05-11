La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula 11,6% en 2026

La inflación en la Buenos Aires registró en abril una suba de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor porteño había marcado 3%.
El dato refleja una desaceleración respecto del 3% registrado en marzo. La interanual se ubica en el 32,4%. Cuáles fueron los rubros que más aumentaron.
la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses
La inflación en la Buenos Aires registró en abril una suba de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor porteño había marcado 3%.
Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, el IPCBA acumuló un incremento de 11,6% en los primeros cuatro meses de 2026 y una variación interanual de 32,4%.
El dato genera expectativa de cara al informe nacional que difundirá este jueves el INDEC, luego de que en marzo la inflación nacional se ubicara en 3,4%.
Las consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron que la inflación de abril se ubicará en 2,6%.
De confirmarse esa proyección, sería la primera desaceleración del IPC nacional en casi un año, aunque todavía lejos del objetivo de inflación inferior al 2% planteado por el presidente Javier Milei.
El informe porteño indicó que la división Transporte tuvo el mayor impacto sobre el índice general, con una suba mensual de 5,4%.
La variación estuvo impulsada principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, además de los incrementos en pasajes aéreos y boletos de colectivo.
Dentro de ese rubro:
La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2% en abril, impulsada por subas en alquileres, expensas y suministro de agua.
Los alquileres registraron un incremento mensual de 2,7%, mientras que las expensas avanzaron 2,8%. En contraste, el servicio de gas mostró una baja de 2,4%.
En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4%, con aumentos destacados en:
Las frutas, por su parte, bajaron 4,3% y ayudaron a moderar el índice general. El rubro Salud aumentó 2,5% por los ajustes en medicina prepaga y medicamentos.
El IPCBA mostró que tanto los bienes como los servicios aumentaron 2,5% en abril. Sin embargo, en la comparación interanual los servicios tuvieron una dinámica más acelerada.
En los últimos 12 meses:
El organismo atribuyó esa diferencia a los incrementos en restaurantes, alquileres, expensas y medicina prepaga.
El informe también detalló que los precios regulados registraron la mayor variación mensual, con un aumento de 3,3%.
Entre los factores que explicaron esa suba aparecen:
En tanto, los precios estacionales avanzaron 1,8%, impulsados por pasajes aéreos y prendas de vestir.