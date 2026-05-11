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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula 11,6% en 2026

El dato refleja una desaceleración respecto del 3% registrado en marzo. La interanual se ubica en el 32,4%. Cuáles fueron los rubros que más aumentaron.

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la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses

La inflación en la Buenos Aires registró en abril una suba de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor porteño había marcado 3%.

Leé también Los salarios subieron 2,4% en febrero: cómo les fue contra la inflación
Los salarios crecieron 2,4% en febrro y perdieron frente a la inflación. (Foto: archivo).

Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, el IPCBA acumuló un incremento de 11,6% en los primeros cuatro meses de 2026 y una variación interanual de 32,4%.

El dato genera expectativa de cara al informe nacional que difundirá este jueves el INDEC, luego de que en marzo la inflación nacional se ubicara en 3,4%.

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Qué esperan las consultoras para la inflación nacional

Las consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron que la inflación de abril se ubicará en 2,6%.

De confirmarse esa proyección, sería la primera desaceleración del IPC nacional en casi un año, aunque todavía lejos del objetivo de inflación inferior al 2% planteado por el presidente Javier Milei.

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Transporte fue el rubro que más aumentó

El informe porteño indicó que la división Transporte tuvo el mayor impacto sobre el índice general, con una suba mensual de 5,4%.

La variación estuvo impulsada principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, además de los incrementos en pasajes aéreos y boletos de colectivo.

Dentro de ese rubro:

  • El funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 8,3%
  • Los servicios de transporte de pasajeros subieron 4,8%
  • El transporte aéreo avanzó 14,5%

Qué pasó con alquileres, alimentos y salud

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2% en abril, impulsada por subas en alquileres, expensas y suministro de agua.

Los alquileres registraron un incremento mensual de 2,7%, mientras que las expensas avanzaron 2,8%. En contraste, el servicio de gas mostró una baja de 2,4%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,4%, con aumentos destacados en:

  • Leche, lácteos y huevos: 2,5%
  • Pan y cereales: 2%
  • Pescados y mariscos: 5,1%

Las frutas, por su parte, bajaron 4,3% y ayudaron a moderar el índice general. El rubro Salud aumentó 2,5% por los ajustes en medicina prepaga y medicamentos.

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Cómo evolucionaron bienes y servicios

El IPCBA mostró que tanto los bienes como los servicios aumentaron 2,5% en abril. Sin embargo, en la comparación interanual los servicios tuvieron una dinámica más acelerada.

En los últimos 12 meses:

  • Los bienes aumentaron 26,4%
  • Los servicios subieron 36%

El organismo atribuyó esa diferencia a los incrementos en restaurantes, alquileres, expensas y medicina prepaga.

Los precios regulados lideraron las subas

El informe también detalló que los precios regulados registraron la mayor variación mensual, con un aumento de 3,3%.

Entre los factores que explicaron esa suba aparecen:

  • Combustibles
  • Cuotas de Medicina Prepaga
  • Suministro de agua
  • Boleto de colectivo urbano

En tanto, los precios estacionales avanzaron 1,8%, impulsados por pasajes aéreos y prendas de vestir.

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