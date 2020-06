Lanata en Radio Mitre: los impactantes audios de conversaciones entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona ¿para favorecer a San Lorenzo?

Grondona y Tinelli tenían una gran relación.

En el programa Lanata sin filtro, de Radio Mitre, se reprodujeron audios de varias charlas entre Marcelo Tinelli, por ese entonces vicepresidente de San Lorenzo, y Julio Grondona, presidente de la AFA. El actual mandamás de la Liga Profesional del fútbol argentino le pedía al histórico jefe de Viamonte por árbitros, horarios y hasta cheques para cambiar en una financiera.

"Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras". La frase que Grondona le dice al conductor televisivo en medio de un pedido del por entonces flamante dirigente de San Lorenzo es uno de los momentos más destacados de las charlas que sucedieron en 2013.

La frase más resonante de las escuchas.

Hay que recordar que estas escuchas se lograron porque el teléfono del expresidente de la AFA estaba intervenido por orden judicial en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours. En las llamadas aparece un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el clásico entre San Lorenzo e Independiente que terminó con el descenso del Rojo, la exigencia de un pago y la mención a unos cheques por las obras del estadio del Ciclón.

Las frases más destacadas de la charla:

-Tinelli, ante el pedido de un cambio de horarios que la AFA no podía mover: "Ok, lo voy a llamar entonces a Abal Medina. O a Berni. O alguno de seguridad". Finalmente, el partido entre San Lorenzo y Argentinos cambia de horario y eso es comunicado en otra llamada de Grondona.

-De Grondona a Tinelli: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras".

-Tinelli, sobre el árbitro de San Lorenzo-Independiente: "A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?". Y Grondona lo calma, avisando que para designar conviene aguardar resultados: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?". (Dirigió Trucco)

-De Grondona a Tinelli por una obra en el estadio del Ciclón: "¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".