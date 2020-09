El Pupi Zanetti habló de la continuidad de Lautaro en Inter y de las chances reales que tenían de contratar a Messi

Pupi Zanetti

Cuando parecía que Lionel Messi rompía el mercado de pases yéndose del Barcelona, una reunión entre el presidente Bartomeu y su padre y representante Jorge cambió todo. Leo se terminó quedando pero se nombró a varios clubes como posibles destinos del rosarino; uno de ellos fue el Inter.

Javier Zanetti, vicepresidente del equipo milanés e ídolo de los hinchas, dialogó con Fox Sports y dijo qué chances tenían de llevar a la Pulga: "Para nosotros no existía esa posibilidad. Con todo lo que pasó con la pandemia, muchos clubes, no solo Inter, quedaron muy afectados. Para comprar debemos vender".

Desterrada esa posibilidad, el Pupi se expresó sobre la posible ida de Lautaro Martínez justamente al Barça de Messi.

"Lautaro no se va del Inter. No solo el Barcelona se fija en él, pero Lautaro tiene claro que está en un gran club como el nuestro. Lo veo feliz viviendo esta experiencia que no es fácil en Italia. Pienso que va en el camino correcto. Por no ahora no se va, es el presente y el futuro nuestro", remarcó el exlateral de la Selección Argentina.