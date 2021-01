Villa se disculpó con los hinchas por la derrota, pero negó haber participado de una fiesta post eliminación

Sebastián Villa

El delantero Sebastián Villa le pidió hoy disculpas a los hinchas por la eliminación de Boca de la Copa Libertadores tras ser derrotado por Santos y aseguró que un video que circula sobre él en las redes sociales participando de una fiesta es del mes de diciembre.

"Le pido disculpas a los hinchas por lo que pasó. No encuentro palabras, fuimos con mucha ilusión a Brasil y todos sabemos cómo se deben sentir los hinchas. No tuvimos una buena noche", afirmó hoy el colombiano en entrevista con TyC Sports.

El atacante también se refirió a un video que circula por las redes, en el que aparece en una fiesta, y que no gustó al mundo Boca: "Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación".

Fuente: Télam