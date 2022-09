Un alumno no advirtió que su micrófono estaba abierto e insultó gravemente a Néstor López, un periodista que había sido invitado a la clase y que arrancaba con su exposición. "Para mi es un gusto estar acá", dijo López, pero fue interrumpido de manera insólita por un alumno. "Chupame bien la pija, Néstor.... Comeme bien los huevos, Néstor", dijo el alumno.

Inmediatamente, el profesor, llamado Marcelo Massarino, advirtió al alumno. "Franco Perrotta, tenés el micrófono abierto... Les pedimos por favor. Seamos un poquitos vivillos y apaguemos los micrófonos", agregó.

Después del papelón, el joven futuro periodista justificó su reacción: "Disculpen, no sé qué se habrá escuchado pero no fue nada para la charla, estaba hablando por teléfono y me olvidé de silenciarlo. Pido disculpas igualmente".

