Losardo, por la comisión bicameral: "No podrá sancionar jueces"

"La Bicameral estudiará el funcionamiento del Poder Judicial: hará propuestas, citará a audiencias públicas... no va a poder sancionar jueces; será un órgano de asesoramiento, no permanente, para un asunto determinado. El control no significa intervenir en las decisiones, sino que se vincula con el equilibrio de poderes", comentó la funcionaria en diálogo con radio El Destape.