Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques. 

foto-efe-tasnim-news-ZAPGIZE6MNBKHAEYALBCEQ2KUQ El plan iraní incluye el fin definitivo de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Tensiones y desconfianza en la negociación

El rechazo de Trump profundizó el estancamiento de las conversaciones, que no lograron avances en las últimas rondas realizadas en Islamabad. Desde Irán cuestionan la “falta de sinceridad” de Estados Unidos y advierten sobre la fragilidad del proceso.

Las negociaciones buscan poner fin a un conflicto que se intensificó a fines de febrero y que actualmente se mantiene bajo una tregua temporal. Sin embargo, la falta de consensos mantiene abierta la posibilidad de una nueva escalada.

Un escenario incierto

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el futuro del vínculo entre Irán y Estados Unidos permanece en un punto crítico. La decisión de Washington será clave para definir si el conflicto entra en una etapa de resolución o vuelve a tensarse con consecuencias regionales e internacionales.