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Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques

El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que está preparado para una reanudación de la ofensiva bélica.

Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques. 

Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques. 

Irán elevó el tono este sábado y advirtió que Estados Unidos debe decidir entre retomar el camino diplomático o avanzar hacia una nueva escalada de confrontación. La advertencia llega tras la presentación de una propuesta iraní para poner fin de manera permanente al conflicto bilateral, que fue rechazada por el presidente Donald Trump por considerarla “insatisfactoria”.

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El mensaje fue transmitido por el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, durante una reunión con embajadores en Teherán. “La pelota está en el campo de Estados Unidos”, sostuvo el funcionario, al remarcar que Washington debe elegir entre la vía diplomática o continuar con una estrategia de presión.

Según explicó Gharibabadi, la iniciativa fue canalizada a través de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones entre Teherán y Washington. Aunque Irán ratificó su intención de alcanzar un acuerdo, también dejó en claro que está preparado para responder ante cualquier agresión, tanto de Estados Unidos como de Israel.

Fuentes diplomáticas indicaron que el plan iraní incluye el fin definitivo de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo. A cambio, Teherán reclama el levantamiento de las sanciones y restricciones impuestas sobre sus puertos y embarcaciones.

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El plan iran&iacute; incluye el fin definitivo de las hostilidades y la reapertura del estrat&eacute;gico estrecho de Ormuz.

El plan iraní incluye el fin definitivo de las hostilidades y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Tensiones y desconfianza en la negociación

El rechazo de Trump profundizó el estancamiento de las conversaciones, que no lograron avances en las últimas rondas realizadas en Islamabad. Desde Irán cuestionan la “falta de sinceridad” de Estados Unidos y advierten sobre la fragilidad del proceso.

Las negociaciones buscan poner fin a un conflicto que se intensificó a fines de febrero y que actualmente se mantiene bajo una tregua temporal. Sin embargo, la falta de consensos mantiene abierta la posibilidad de una nueva escalada.

Un escenario incierto

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el futuro del vínculo entre Irán y Estados Unidos permanece en un punto crítico. La decisión de Washington será clave para definir si el conflicto entra en una etapa de resolución o vuelve a tensarse con consecuencias regionales e internacionales.

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