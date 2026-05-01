Netflix: Rodrigo de la Serna vuelve a ser tendencia con la mejor serie argentina de la historia

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De qué trata "Okupas" con Rodrigo de la Serna

La trama gira alrededor de Ricardo, un joven de clase media interpretado por Rodrigo de la Serna, que acepta quedarse temporalmente en una casa tomada ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Lo que parece una experiencia pasajera termina convirtiéndose en un viaje completamente transformador.

En ese lugar conoce a tres personajes que marcarán su vida: “El Pollo”, Walter y “El Chiqui”. Cada uno representa una realidad distinta, atravesada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.

Desde el primer capítulo, la serie deja en claro que no busca romantizar la marginalidad. Todo lo contrario. Muestra un universo duro, muchas veces desesperante, donde los vínculos humanos aparecen como el único refugio posible.

Según el resumen oficial de Netflix: "En el año 2000, un grupo de jóvenes ocupa ilegalmente una casa en Buenos Aires, al tiempo que lucha por la supervivencia en una ciudad cada vez más violenta y hostil".

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Una historia que Netflix llevó a nuevas generaciones

La llegada de Okupas a Netflix significó mucho más que una simple incorporación al catálogo. La plataforma permitió que miles de jóvenes descubrieran una ficción que hasta entonces era recordada principalmente por quienes la habían visto en su emisión original.

La serie fue remasterizada antes de desembarcar en streaming. Ese proceso mejoró notablemente la calidad de imagen y sonido. Además, se realizaron cambios musicales debido a cuestiones de derechos de autor.

La desigualdad social, la exclusión y la fragilidad de ciertos sectores continúan siendo temas actuales. Esa capacidad para mantenerse relevante explica gran parte del impacto que la serie todavía genera.

Además, la producción posee un lenguaje auténtico. Los diálogos suenan reales. Los personajes hablan como cualquier grupo de amigos del conurbano bonaerense. Esa naturalidad fue uno de los elementos más valorados tanto por la crítica como por el público.

-Okupas-

Rodrigo de la Serna y un papel que cambió su carrera

Uno de los puntos más fuertes de Okupas es su elenco. Rodrigo de la Serna construyó en Ricardo uno de los personajes más recordados de su carrera. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, el actor ya había demostrado en esta miniserie una enorme capacidad interpretativa.

Ese recorrido emocional fue uno de los aspectos más elogiados de la actuación de De la Serna. El actor logró transmitir la transformación interna del personaje sin perder naturalidad.

El elenco principal de "Okupas" con De la Serna

Rodrigo de la Serna

Diego Alonso

Ariel Staltari

Franco Tirri

Ana Celentano

Rosina Soto

Augusto Brítez

Dante Mastropierro

Susana Manchini

Diana Wells

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Cuántos episodios tiene "Okupas" en Netflix

La miniserie cuenta con una única temporada de 11 capítulos. Todos están disponibles actualmente en Netflix. El formato compacto ayuda a mantener la tensión narrativa de principio a fin. No hay capítulos de relleno ni subtramas innecesarias.

Por eso, muchos usuarios la consideran perfecta para maratonear durante un feriado o un fin de semana. Además, su combinación de drama, amistad y realismo social logra diferenciarla de muchas producciones actuales.