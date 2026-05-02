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Coti Romero blanqueó su romance con el misterioso Chico J: "Enamorada es..."

Tras su explosivo y polémico paso por La Cárcel de los Gemelos, todo indica que Coti Romero no solo se llevó conflictos, sino también una experiencia personal que podría marcar un nuevo capítulo en su vida.

2 may 2026, 16:48
Coty Romero (1)
Coty Romero (1)

El paso de Coti Romero por La Cárcel de los Gemelos no solo estuvo atravesado por que terminaron derivando en su eliminación, sino que también dejó una arista más luminosa en medio del caos.

Es que, según ella misma contó en La noche de los ex de Gran Hermano (Streams Telefe), durante su estadía habría surgido una conexión especial con un productor llamado John.

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Creo que enamorada es una palabra muy fuerte, pero es cierto que conocí gente muy linda ”, confesó, dejando entrever que, más allá de la experiencia intensa dentro del reality, también hubo espacio para vínculos personales que le dejaron un buen recuerdo.

Luego profundizó sobre lo que siente actualmente, destacando la novedad y la intensidad de la experiencia que está viviendo: "Todavía no me había pasado de conectar con alguien así de lindo, de sentir que quiero cuidar el vínculo que se está formando, y de no querer exponerlo tanto porque además la persona no es conocida".

"Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito", expresó, que se trata de un proceso en desarrollo que prefiere tomar con calma.

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El video de Coti Romero con su nuevo novio

Tras su salida del reality español La Cárcel de los Gemelos, un video de Coti Romero comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes, se la ve muy cerca de un productor del ciclo, en una situación que dejó entrever un vínculo que iría más allá de lo laboral. El detalle que más llamó la atención fue que se soltaron rápidamente al advertir que estaban siendo filmados.

"Qué pareja tan bonita hacen", comentó Laila, una de las compañeras del reality. Entre risas, la correntina se acercó a ella y le respondió: "Mis fans te conocen mucho".

La charla siguió con un guiño aún más directo. "Juane, me están preguntando si son novios", le dijo Laila, mientras él se limitaba a reírse. Acto seguido, la joven miró a cámara y lanzó con picardía: " Son novios, lo confirmo yo. Yo voy a ser la madrina".

Las imágenes no tardaron en viralizarse y reavivaron las versiones sobre un posible romance, dejando a sus seguidores atentos a cada nueva pista sobre este vínculo que, por ahora, se mueve entre gestos cómplices y silencios sugerentes.

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