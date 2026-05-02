Coti Romero blanqueó su romance con el misterioso Chico J: "Enamorada es..."

"Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito", expresó, que se trata de un proceso en desarrollo que prefiere tomar con calma.

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El video de Coti Romero con su nuevo novio

Tras su salida del reality español La Cárcel de los Gemelos, un video de Coti Romero comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes, se la ve muy cerca de un productor del ciclo, en una situación que dejó entrever un vínculo que iría más allá de lo laboral. El detalle que más llamó la atención fue que se soltaron rápidamente al advertir que estaban siendo filmados.

"Qué pareja tan bonita hacen", comentó Laila, una de las compañeras del reality. Entre risas, la correntina se acercó a ella y le respondió: "Mis fans te conocen mucho".

La charla siguió con un guiño aún más directo. "Juane, me están preguntando si son novios", le dijo Laila, mientras él se limitaba a reírse. Acto seguido, la joven miró a cámara y lanzó con picardía: " Son novios, lo confirmo yo. Yo voy a ser la madrina".

Las imágenes no tardaron en viralizarse y reavivaron las versiones sobre un posible romance, dejando a sus seguidores atentos a cada nueva pista sobre este vínculo que, por ahora, se mueve entre gestos cómplices y silencios sugerentes.