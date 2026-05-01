Luis Zahera arrasa en Netflix con 6 capítulos nuevos de la serie española más vista

Clanes temporada 2 Netflix 2

En ese contexto apareció Daniel, personaje interpretado por Tamar Novas. Heredero de una familia vinculada al narcotráfico, Daniel mantuvo una relación compleja con Ana, marcada por la atracción, la desconfianza y las decisiones extremas. La conexión entre ambos se transformó rápidamente en uno de los grandes motores emocionales de la serie.

La primera temporada contó con siete episodios y dejó varios interrogantes abiertos. El final generó expectativa entre los seguidores, que esperaron durante meses la confirmación de una nueva entrega. Finalmente, Netflix apostó nuevamente por la ficción y lanzó una segunda temporada que elevó la tensión desde el primer capítulo.

Cómo es la temporada 2 de "Clanes" con Luis Zahera

La segunda temporada de Clanes, la exitosa serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas y producida por Vaca Films, que se estrenará en Netflix este viernes 3 de abril de 2026.

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Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

La segunda temporada incorporó una figura clave para el desarrollo de la trama: Paco "El Curilla", interpretado por Luis Zahera. Su llegada modificó completamente el equilibrio entre los distintos clanes criminales.

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Zahera aportó intensidad y experiencia a una producción que ya contaba con un elenco sólido. Su interpretación fue señalada como uno de los puntos más fuertes de la nueva entrega. El actor logró construir un personaje capaz de generar tensión en cada escena.

El elenco principal de "Clanes: temporada 2" con Luis Zahera

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera (Animal, As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

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El fenómeno de las series españolas en Netflix

El éxito de Clanes confirmó nuevamente el enorme impacto de las producciones españolas dentro de Netflix. Durante los últimos años, varias series creadas en España lograron transformarse en fenómenos internacionales.

La plataforma encontró en las ficciones españolas una combinación efectiva de ritmo narrativo, intensidad emocional y calidad de producción. Títulos como La casa de papel, Élite o El inocente demostraron que el público respondió muy bien a estas historias.

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En ese contexto, Clanes consiguió construir una identidad propia. La serie evitó replicar fórmulas anteriores y apostó por una narrativa más ligada al thriller criminal clásico, pero atravesada por conflictos sentimentales y familiares.

La segunda temporada reforzó justamente esa personalidad. Los nuevos episodios ampliaron el universo de la historia y profundizaron en las motivaciones de los personajes sin perder el ritmo que convirtió a la serie en un éxito.

Tráiler oficial de "Clanes: temporada 2" en Netflix