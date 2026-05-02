Truco viral: por qué recomiendan tirar vinagre en los zócalos de la casa y para qué sirve

Entre los principales beneficios de aplicar vinagre en los zócalos aparecen varios puntos que llamaron la atención en redes sociales y portales especializados en limpieza doméstica.

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Uno de los motivos principales por los que recomiendan este truco es porque el vinagre actúa como un limpiador natural. Su composición permite remover suciedad adherida y residuos acumulados en zonas difíciles de alcanzar.

Además, contribuye a disminuir la presencia de bacterias y hongos que suelen aparecer en sectores húmedos de la casa.

Muchas veces, el trapo o la escoba no logran llegar correctamente a las uniones entre el piso y la pared. Allí es donde el vinagre puede marcar una diferencia.

El truco que ayuda a reducir malos olores

Otro de los efectos más valorados tiene que ver con los olores. Los zócalos suelen absorber aromas de humedad, encierro, comida o grasa, sobre todo en departamentos pequeños o ambientes con poca ventilación.

El vinagre funciona como un neutralizador natural. Aunque su olor puede sentirse fuerte al principio, desaparece rápidamente cuando el ambiente se ventila.

Por eso, quienes aplican este método aseguran que los espacios quedan con una sensación más limpia y fresca después de unos minutos.

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Por qué también sirve para ahuyentar insectos

El aroma del vinagre resulta molesto para algunos insectos. Si bien no reemplaza a un insecticida profesional, puede colaborar como barrera natural en determinados sectores de la casa.

Hormigas, pequeños bichos de humedad y otros insectos suelen evitar superficies donde hay olor a vinagre. Por ese motivo, muchas personas lo usan cerca de puertas, ventanas y zócalos durante épocas de calor o humedad intensa.

El beneficio oculto en cocinas y baños

Las cocinas y los baños suelen ser los sectores donde más rápido se ensucian los zócalos. El vapor, la grasa y la humedad generan manchas difíciles de remover con agua sola.

En esos casos, el vinagre ayuda a desprender residuos pegados sin necesidad de usar productos abrasivos. Incluso, algunas personas combinan el vinagre con bicarbonato de sodio para potenciar el efecto limpiador en zonas con grasa acumulada.

Cuándo conviene aplicar vinagre en los zócalos

Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan hacerlo después de la limpieza general de la casa. Es decir, primero barrer o aspirar y luego aplicar el vinagre sobre superficies libres de polvo.

De esa manera, el líquido puede actuar directamente sobre la suciedad más adherida y no sobre residuos superficiales.

También aconsejan utilizarlo en jornadas donde se pueda ventilar bien el ambiente. Abrir ventanas ayuda a que el olor desaparezca rápido y evita que quede humedad acumulada.

En otoño y verano suele ser especialmente útil porque son épocas donde aparecen más olores y pequeños insectos dentro de la vivienda.

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Cada cuánto tiempo recomiendan hacerlo

La frecuencia depende del uso de cada ambiente. En lugares de mucho tránsito, como cocina o comedor, muchas personas repiten el procedimiento una vez por semana.

En habitaciones menos utilizadas, hacerlo cada 15 días suele ser suficiente para mantener la limpieza y el buen olor. La constancia es importante para que los resultados se mantengan en el tiempo.

Cómo preparar la mezcla correctamente

Uno de los puntos más destacados de este método es que no requiere gastar dinero extra. La preparación es rápida y se hace con elementos que la mayoría tiene en casa.

Para aplicar este truco casero solo hacen falta: