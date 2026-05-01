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La desgarradora despedida del novio de Lucía Karg: "No puedo entender que..."

Lucía Karg tenía el 80% del cuerpo afectado y permaneció más de un mes internada en estado crítico. La despedida de su novio.

La joven fue despedida en redes sociales por su novio con un mensaje cargado de dolor tras confirmarse su fallecimiento. (Foto: redes).

La joven fue despedida en redes sociales por su novio con un mensaje cargado de dolor tras confirmarse su fallecimiento. (Foto: redes).

Una joven de 29 años murió tras permanecer más de un mes en estado crítico luego de sufrir graves quemaduras en una explosión ocurrida en un patio de comidas en Entre Ríos. La víctima, Lucía Karg, tenía comprometido el 80% de su cuerpo desde el incidente registrado a fines de marzo.

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El hecho tuvo lugar en el local gastronómico El Patio Resto Bar, ubicado sobre la calle San Martín al 500, en la ciudad de Villaguay. Tras confirmarse su fallecimiento, su novio la despidió con un mensaje en redes sociales en el que la recordó como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”.

“No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, escribió. También expresó el dolor por la pérdida y la dificultad de continuar sin ella: “Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”.

En su despedida, destacó la fortaleza y generosidad de la joven, y cerró con una frase cargada de emoción: “Descansá en paz mi amor, mi Luci”.

El accidente de trabajo

El episodio ocurrió el 27 de marzo, cuando una explosión provocada por la implosión de tubos de gas de 45 kilos generó un incendio de gran magnitud que se expandió rápidamente por el lugar.

Tras el estallido, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de bomberos, policías, ambulancias y personal municipal, que trabajaron para controlar el fuego y asistir a los heridos.

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La explosi&oacute;n se produjo por la implosi&oacute;n de tubos de gas y desat&oacute; un incendio de gran magnitud en el lugar.&nbsp;

La explosión se produjo por la implosión de tubos de gas y desató un incendio de gran magnitud en el lugar.

El incidente dejó cuatro personas afectadas. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres quedaron internadas en estado crítico. Entre ellas estaba Karg, quien trabajaba en el local.

Los otros heridos son el propietario del establecimiento, Martín Kloster, de 43 años, y Nicolás Conci, de 25, mozo del lugar. Este último fue trasladado al Hospital Militar Central de Buenos Aires y se encuentra fuera de peligro, mientras que Kloster continúa internado con complicaciones pulmonares.

Testigos indicaron que se escuchó una fuerte explosión y luego se desató un incendio en el sector del patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.

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