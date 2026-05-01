La desgarradora despedida del novio de Lucía Karg: "No puedo entender que..."

El accidente de trabajo

El episodio ocurrió el 27 de marzo, cuando una explosión provocada por la implosión de tubos de gas de 45 kilos generó un incendio de gran magnitud que se expandió rápidamente por el lugar.

Tras el estallido, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de bomberos, policías, ambulancias y personal municipal, que trabajaron para controlar el fuego y asistir a los heridos.

el-estallido-se-produjo-por-la-implosion-de-tubos-de-gas-de-45-kilos-foto-facebook-infor-mate-santa-fe-WVXLTT252NHHFPYG3GDTIY76UQ La explosión se produjo por la implosión de tubos de gas y desató un incendio de gran magnitud en el lugar.

El incidente dejó cuatro personas afectadas. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres quedaron internadas en estado crítico. Entre ellas estaba Karg, quien trabajaba en el local.

Los otros heridos son el propietario del establecimiento, Martín Kloster, de 43 años, y Nicolás Conci, de 25, mozo del lugar. Este último fue trasladado al Hospital Militar Central de Buenos Aires y se encuentra fuera de peligro, mientras que Kloster continúa internado con complicaciones pulmonares.

Testigos indicaron que se escuchó una fuerte explosión y luego se desató un incendio en el sector del patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.