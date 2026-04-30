Nahuel Gallo fue a la Justicia por las torturas que sufrió en Venezuela: "Me duele volver a esos momentos"

Reunión Milei Gallo Nahuel Gallo con Javier Milei.

Detención, incomunicación y regreso a la Argentina

De acuerdo con la denuncia, Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela y permaneció privado de su libertad hasta el 2 de marzo de 2026, cuando fue liberado y regresó al país tras más de un año de cautiverio.

Durante ese período, denunció haber estado incomunicado, sin asistencia legal ni consular y sin información sobre los motivos de su detención, en lo que el Gobierno argentino calificó como una grave violación a los derechos humanos. “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado”, sostuvo.

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1) Gallo cuando volvió a Argentina.

Una causa que escala y apunta a la cúpula del poder

La Justicia argentina ya ordenó medidas de prueba y emitió órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios del régimen chavista en el marco de esta causa.

El expediente se tramita en tribunales federales y podría marcar un precedente internacional, ya que habilita investigar delitos graves contra los derechos humanos aunque hayan sido cometidos fuera del país.

Con su declaración, Gallo se suma a otros testimonios que buscan probar la existencia de violaciones sistemáticas en Venezuela y avanzar en la búsqueda de justicia a nivel internacional.