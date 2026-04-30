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Nahuel Gallo fue a la Justicia por las torturas que sufrió en Venezuela: "Me duele volver a esos momentos"

El gendarme se presentó como víctima en la causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Declaró por primera vez ante la Justicia Federal tras pasar 448 días detenido.

Nahuel Gallo fue a la Justicia por las torturas que sufrió en Venezuela. 

Nahuel Gallo fue a la Justicia por las torturas que sufrió en Venezuela. 

El gendarme argentinoNahuel Gallo denunció ante la Justicia Federal las torturas que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela y aseguró que decidió hablar para exigir justicia. “Hoy di un paso que me costó mucho… hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, expresó tras su declaración.

Leé también Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo a más de un mes de su liberación
Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada (Foto archivo).

Según relató, su testimonio no solo busca justicia personal sino también visibilizar una práctica sistemática: “El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo”, afirmó, al describir su experiencia durante el cautiverio.

Gallo se presentó como querellante en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro y pidió ser reconocido como “víctima directa”.

La investigación, iniciada en 2023 por organizaciones civiles bajo el principio de jurisdicción universal, busca determinar si existió un plan sistemático de persecución que incluye secuestros, torturas y desapariciones forzadas. En ese marco, el testimonio del gendarme es considerado clave para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Reunión Milei Gallo
Nahuel Gallo con Javier Milei.&nbsp;

Nahuel Gallo con Javier Milei.

Detención, incomunicación y regreso a la Argentina

De acuerdo con la denuncia, Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela y permaneció privado de su libertad hasta el 2 de marzo de 2026, cuando fue liberado y regresó al país tras más de un año de cautiverio.

Durante ese período, denunció haber estado incomunicado, sin asistencia legal ni consular y sin información sobre los motivos de su detención, en lo que el Gobierno argentino calificó como una grave violación a los derechos humanos. “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado”, sostuvo.

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1)
Gallo cuando volvi&oacute; a Argentina.&nbsp;

Gallo cuando volvió a Argentina.

Una causa que escala y apunta a la cúpula del poder

La Justicia argentina ya ordenó medidas de prueba y emitió órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios del régimen chavista en el marco de esta causa.

El expediente se tramita en tribunales federales y podría marcar un precedente internacional, ya que habilita investigar delitos graves contra los derechos humanos aunque hayan sido cometidos fuera del país.

Con su declaración, Gallo se suma a otros testimonios que buscan probar la existencia de violaciones sistemáticas en Venezuela y avanzar en la búsqueda de justicia a nivel internacional.

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