La nave fue enviada en plena Guerra Fría y lucha por la conquista del espacio por la entonces Unión Soviética. Pero no pudo cumplir su misión. Estaba programada para que, en caso de una emergencia, se dirigiera hacia Venus, con una estructura capaz de soportar su entrada por la fuerza de gravedad. Pero algo salió mal y la nave no solo no se dirigió hacia Venus. Quedó orbitando la Tierra, se fue deteriorando y ahora, se precipita contra nuestro planeta.