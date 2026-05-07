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Qué dijo la OMS sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote de hantavirus en el crucero

La directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias del organismo, María Van Kerkhove, llevó tranquilidad tras las muertes en el MV Hondius por el virus.

El crucero MV Hondius

El crucero MV Hondius, donde se desató el foco de hantavirus, Foto: REUTERS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) buscó llevar tranquilidad este jueves tras el brote mortal de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que navega por el Océano Atlántico. El organismo internacional descartó que se trate del inicio de una pandemia similar al COVID-19.

Leé también Alerta por hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo
El hantavirus volvió a quedar bajo la lupa tras el brote detectado en un crucero que había zarpado desde Ushuaia y el reciente caso confirmado en Bariloche.

Este no es el comienzo de una pandemia”, aseguró María Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, durante una conferencia de prensa realizada en Ginebra.

Esto no es COVID. No estamos ante la misma situación que vivimos hace seis años. El hantavirus no se propaga de la misma manera que el coronavirus”, remarcó la especialista, según informó la agencia Xinhua y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La funcionaria explicó además que la mayoría de las variantes de hantavirus no se transmiten entre personas y recordó que los contagios suelen producirse por contacto con roedores infectados, especialmente a través de saliva, orina o excrementos.

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Qué pasa en el crucero MV Hondius

Mientras crece la preocupación internacional por el caso, la empresa Oceanwide Expeditions emitió un nuevo comunicado para confirmar que no se registraron nuevos pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

Según detallaron, el barco continúa navegando rumbo a las Islas Canarias y se dirige específicamente al puerto de Granadilla, en Tenerife.

El personal médico, bajo la supervisión del RIVM, la OMS y el Gobierno neerlandés, permanece a bordo y realiza controles sanitarios permanentes durante todo el trayecto”, informó la compañía.

Además, estimaron que la embarcación llegará a Tenerife durante la madrugada del domingo, aunque aclararon que el cronograma podría modificarse dependiendo de las decisiones de las autoridades sanitarias.

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Maria Van Kerhove, directora de Prevención y Prevención de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud.

Maria Van Kerhove, directora de Prevención y Prevención de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud.

Cómo será el operativo sanitario en Tenerife

Las autoridades españolas ya preparan un operativo especial para recibir al crucero una vez que llegue a Canarias. Según trascendió, el MV Hondius no atracará directamente en el puerto de Granadilla de Abona.

En cambio, el barco permanecerá fondeado en una zona aislada frente a la costa, mientras los pasajeros serán trasladados en pequeñas embarcaciones hasta tierra firme para luego ser derivados al aeropuerto.

Las autoridades sanitarias calificaron el procedimiento como de “riesgo bajo”, aunque confirmaron que los pasajeros españoles podrían quedar sometidos a cuarentena obligatoria si así lo determinan los organismos de salud.

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