Qué dijo la OMS sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote de hantavirus en el crucero

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Qué pasa en el crucero MV Hondius

Mientras crece la preocupación internacional por el caso, la empresa Oceanwide Expeditions emitió un nuevo comunicado para confirmar que no se registraron nuevos pasajeros con síntomas compatibles con hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

Según detallaron, el barco continúa navegando rumbo a las Islas Canarias y se dirige específicamente al puerto de Granadilla, en Tenerife.

“El personal médico, bajo la supervisión del RIVM, la OMS y el Gobierno neerlandés, permanece a bordo y realiza controles sanitarios permanentes durante todo el trayecto”, informó la compañía.

Además, estimaron que la embarcación llegará a Tenerife durante la madrugada del domingo, aunque aclararon que el cronograma podría modificarse dependiendo de las decisiones de las autoridades sanitarias.

Van-Kerkhove1_0.jpg Maria Van Kerhove, directora de Prevención y Prevención de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud.

Cómo será el operativo sanitario en Tenerife

Las autoridades españolas ya preparan un operativo especial para recibir al crucero una vez que llegue a Canarias. Según trascendió, el MV Hondius no atracará directamente en el puerto de Granadilla de Abona.

En cambio, el barco permanecerá fondeado en una zona aislada frente a la costa, mientras los pasajeros serán trasladados en pequeñas embarcaciones hasta tierra firme para luego ser derivados al aeropuerto.

Las autoridades sanitarias calificaron el procedimiento como de “riesgo bajo”, aunque confirmaron que los pasajeros españoles podrían quedar sometidos a cuarentena obligatoria si así lo determinan los organismos de salud.