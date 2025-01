Campeones mundiales de patinaje y tripulación: quiénes iban en el vuelo de American Airlines que se accidentó

helicoptero.webp

Al respecto, la Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos manifestó que un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y familiares viajaban en este vuelo.

"Varios miembros de nuestra comunidad de patinaje estaban tristemente a bordo del vuelo 5342 de American Airlines, que chocó con un helicóptero en Washington, D.C.", lamentó esta federación.

Según se adelantó, estos atletas, entrenadores y miembros de la familia regresaban a casa del Campamento Nacional de Desarrollo celebrado junto a los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Wichita, Kansas.

"Estamos devastados por esta tragedia indescriptible y llevamos a las familias de las víctimas muy cerca de nuestros corazones. Continuaremos monitoreando la situación y publicaremos más información a medida que esté disponible", añadieron.

El patinador Jon Maravilla advirtió que unos 14 patinadores podrían haber abordado ese vuelo, al que él no pudo acceder porque no lo dejaron subir con su perro. “El agente del mostrador de facturación de pasajeros me dijo que mi perro era demasiado grande para llevarlo. Decidimos ir en coche”, declaró a la agencia rusa RIA Novosti.

¿Quiénes viajaban en avión de American Airlines que se accidentó en Washington?

La mima agencia confirmó que entre estos deportistas se encontraban Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, una emblemática pareja rusa de patinaje artístico que ganó el Campeonato Mundial en 1994. Su agente deportivo, Ari Zakarian, fue quien difundió la información sobre su presencia en el avión siniestrado.

Shishkova, nacida el 3 de mayo de 1975 en Moscú, Rusia, y Naumov, nacido el 19 de diciembre de 1974 en Riga, Letonia, se retiraron del deporte profesional tras una exitosa carrera en competencias internacionales. Además de su título mundial, fueron medallistas en campeonatos europeos y en otras competiciones, destacando por su sincronización, elegancia y habilidad técnica en la pista. Tras su retiro, la pareja estableció su residencia en Estados Unidos, donde se dedicaron a la formación de nuevos talentos en el patinaje artístico.

patinadores.avif

Entre los méritos de los campeones mundiales también ostentan una medalla de plata en 1995 y bronce en 1993 en el campeonato mundial y cinco preseas en el campeonato de Europa (cuatro de bronce y una de plata).

Inna Volyanskaya, expatinadora que compitió con la Unión Soviética, también viajaba a bordo, según la agencia estatal de noticias rusas TASS. Era entrenadora del club de patinaje artístico de Washington, según su página web.