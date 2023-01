China: alertan que los festejos del año nuevo lunar podrían provocar 36 mil muertes diarias por Covid-19

El motivo principal: la celebración del año nuevo lunar. Es una tradición que lleva a millones de chinos a desplazarse en este mes de enero, especialmente desde las ciudades como Beijing o Shanghai a las zonas rurales. Esas regiones del país, precisamente, no tienen altos niveles de vacunación y, para peor, las vacunas chinas no tienen la misma protección que las occidentales.

viajeros Chinos .jpg Terminado el aislamiento, millones de chinos vuelven a viajar por la celebración del año nuevo lunar y crece el alerta por contagios y muertes (Foto: gentileza Airfinity).

Esta combinación de factores es la que permite calcular que los contagios y muertes se multiplicarán de manera exponencial en China. El cálculo que hace la empresa británica es que en solo tres semanas de enero, China sumará 64 millones de contagios. Es decir, una vez y media la población argentina.

Esto trae el problema adicional de la posible saturación de salas de terapia intensiva y urgencias. Muchos hospitales levantados durante 2020 fueron desmantelados cuando las vacunas comenzaron a aplicarse.

Esto lleva a la previsión estadística de unas 36.000 muertes diarias por Covid-19 en China.

muertes por día en china por Covid .jpg Airfinity calcula que China, por los traslados por el año nuevo lunar, tendrá 36.000 muertes diarias en este mes de enero (Foto: gentileza Airfinity).

¿Regreso al inicio de la pandemia?

Fue por este mismo festejo que, se cree, los turistas chinos se convirtieron en agentes de contagio en todo el mundo. El gobierno ocultaba la verdadera magnitud del Covid-19. De hecho, no le dio informes claros a la OMS hasta el 11 de enero de 2020. Hasta ese momento solo hablaba de "una nueva forma de neumonía". Solo entonces se pudo aislar el ADN del coronavirus e identificarlo como Covid-19.

Recién el 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia mundial por la pandemia. Durante todo ese tiempo, los chinos siguieron viajando dentro y fuera de sus fronteras.

El New York Times reveló en ese momento un dato escalofriante para comprender la magnitud de la pandemia y el tiempo perdido por la falta de transparencia china: tan solo el 1 de enero salieron de Wuhan 175.000 personas. En tanto, para el 21 de enero, 7 millones de chinos continuaban viajando por el mundo, mientras la mayoría de los países mantenía activo el mercado aéreo, sin sospechar que el virus comenzaba a propagarse de la mano del turismo.

nota de airfinity.jpg La organización sanitaria británica publicó un informe sobre el alto riesgo de contagios y muertes masivas en China (Foto: gentileza Airfinity).

Contagio del Covid-19: de la ciudad al área rural

Es la otra gran señal de alerta del informe de Airfinity. Ante el fracaso de la "tolerancia cero", China abandonó los severos aislamientos. Pero pasó al otro extremo: autorizó los viajes dentro del país y ahora no pide más cuarentena a los turistas extranjeros.

zona rural china.jpg El área rural de China recibe gran cantidad de visitantes desde las ciudades para celebrar la llegada del año nuevo lunar (Foto: gentileza Airfinity).

Millones de chinos viajan a sus lugares de origen. Las áreas rurales se saturan y no cuentan con la infraestructura para atender contagios masivos. Las vacunas chinas no dan la misma protección que las occidentales. Luego de más de dos años de encierro o prohibición de desplazarse, ahora se da un boom de traslados, lo que beneficia que el virus se replique de forma muy peligrosa.

Datos manipulados y peligro sanitario

Ya no queda ninguna duda sobre el ocultamiento de datos que hizo y mantiene el gobierno chino sobre la enfermedad. Al día de hoy, en el portal Our World in Data solo registra 5,273 muertes desde 2019. La Argentina superó las 130.000. No hace falta más para comprender que no han declarado nunca la realidad de su situación sanitaria.

muertes en china total .jpg China oculta la verdadera dimensión del Covid-19 y la pandemia en su población (Foto: Our world in data).

Por eso, la OMS cambió su actitud inicial hacia China y ahora le reclama veracidad en los datos para evitar nuevas olas mundiales de la enfermedad. Especialmente, para prevenir la aparición de una mutación del coronavirus que enfrente con éxito a las vacunas.