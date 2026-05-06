Servicio Militar Obligatorio para los nacidos en 2008 con salario mínimo

Las autoridades realizan convocatorias periódicas para diferentes grupos de edad, y quienes sean seleccionados deberán cumplir funciones dentro de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, dependiendo de las necesidades institucionales.

Qué cambió con la Ley 1861 de 2017

La modernización del sistema de reclutamiento representó un cambio importante para el país. Antes de esta normativa, el proceso era más rígido y menos beneficioso para quienes prestaban servicio. Con la nueva legislación, se mejoraron las condiciones económicas, sociales y de bienestar para los conscriptos.

Entre las principales reformas se destacan:

• Incremento en las bonificaciones mensuales.

• Mayor acceso a atención médica integral.

• Entrega garantizada de alimentación, uniformes y alojamiento.

• Pago de compensaciones al finalizar el servicio.

• Nuevos criterios de exención para sectores vulnerables.

Además, la ley buscó humanizar el servicio y hacerlo más compatible con proyectos de vida posteriores, facilitando procesos de reintegración educativa y laboral.

Cuánto tiempo dura el servicio militar obligatorio

La duración varía según la condición educativa del joven convocado.

Bachilleres:

Los hombres que finalizaron sus estudios secundarios generalmente cumplen 12 meses de servicio.

No bachilleres:

Quienes no hayan obtenido el título de educación media pueden ser incorporados por un periodo de hasta 18 meses.

Durante ese tiempo, los jóvenes participan en diversas actividades institucionales, entre ellas:

• Vigilancia y seguridad en instalaciones militares.

• Apoyo logístico.

• Operativos de defensa territorial.

• Participación en programas sociales o comunitarios.

• Tareas administrativas o de asistencia operativa.

El tipo de labor asignada depende de la formación, capacidades y necesidades específicas del Estado.

Cuánto dinero reciben quienes prestan servicio militar

Uno de los aspectos que más ha evolucionado en los últimos años es el componente económico. El Gobierno colombiano aumentó considerablemente la compensación para quienes cumplen esta obligación.

Actualmente, los soldados reciben:

• Una bonificación mensual cercana al salario mínimo legal vigente.

• Cobertura total de alimentación.

• Hospedaje.

• Uniformes.

• Atención médica integral.

• Capacitación institucional.

Además, al concluir su periodo de servicio, obtienen un pago de licenciamiento, diseñado como apoyo para facilitar su transición nuevamente a la vida civil.

Este paquete de beneficios busca incentivar la participación y compensar el tiempo invertido, especialmente para jóvenes provenientes de sectores económicamente vulnerables.

Las mujeres y el servicio militar en Colombia

Aunque el servicio obligatorio no aplica para las mujeres, existe la posibilidad de participación voluntaria. Las ciudadanas interesadas pueden integrarse a determinadas áreas militares o programas de apoyo institucional bajo modalidades específicas.

En estos casos, la incorporación responde a decisiones personales y vocacionales, y no a exigencias legales como sucede con la población masculina.

Quiénes pueden quedar exentos

La legislación contempla diversas causales de exoneración que permiten evitar la incorporación obligatoria.

Entre los principales grupos exentos se encuentran:

Personas con limitaciones físicas o médicas

Aquellos ciudadanos cuya salud no les permita cumplir con las exigencias operativas pueden ser declarados no aptos.

Hombres casados o con hijos

Las responsabilidades familiares constituyen una causal importante de excepción.

Sostenes económicos del hogar

Si el joven es responsable del sustento de padres, hermanos o familiares dependientes, puede solicitar exención.

Comunidades indígenas

Miembros de pueblos originarios que residen en sus territorios suelen quedar excluidos por reconocimiento de sus particularidades culturales.

Religiosos

Integrantes de comunidades e instituciones religiosas reconocidas oficialmente también pueden quedar exceptuados.

Cuota de compensación militar: una alternativa legal

En algunos casos, quienes no prestan servicio pueden regularizar su situación mediante el pago de una cuota de compensación militar. Este monto varía según la capacidad económica del ciudadano y su núcleo familiar.

Este mecanismo busca equilibrar el cumplimiento legal sin necesidad de incorporación física, permitiendo a muchos jóvenes resolver su documentación de forma administrativa.

Consecuencias de no definir la situación militar

Aunque las leyes recientes redujeron algunas barreras históricas, ignorar este proceso aún puede traer complicaciones significativas.

Entre ellas:

• Multas económicas.

• Problemas en trámites estatales.

• Dificultades laborales en determinados sectores.

• Restricciones para algunos contratos oficiales.

Por eso, las autoridades insisten en que todos los ciudadanos obligados deben atender las convocatorias y regularizar su condición.

Un debate constante entre obligación y modernización

El servicio militar obligatorio en Colombia continúa siendo tema de discusión pública. Mientras algunos sectores consideran que fortalece la seguridad nacional y fomenta disciplina institucional, otros plantean la necesidad de avanzar hacia modelos más voluntarios o profesionalizados.

Sin embargo, hasta ahora, el sistema sigue siendo una pieza clave dentro de la estructura de defensa del país.

Para miles de jóvenes colombianos, cumplir con este deber representa no solo una exigencia jurídica, sino también una experiencia que puede influir profundamente en su desarrollo personal y social.