Confirmado: adelantan Semana Santa y habrá más días de descanso para todos los estudiantes del país

De acuerdo con el calendario educativo vigente, los alumnos tendrán dos semanas completas sin actividad escolar, lo que permitirá recuperar energías antes de continuar con el resto del ciclo lectivo.

El receso coincide con las celebraciones tradicionales de Semana Santa, una festividad de gran relevancia cultural y religiosa en numerosos países de América Latina. Durante esos días se conmemoran momentos centrales de la tradición cristiana, lo que históricamente ha influido en la organización de las actividades escolares.

Para muchas familias, este período también se convierte en una oportunidad para viajar, visitar parientes o simplemente disfrutar de unos días de descanso lejos de la rutina diaria.

Cuándo comenzará el receso escolar de Semana Santa

Según el calendario educativo oficial, el período de descanso comenzará el domingo 29 de marzo, día en que se celebra el tradicional Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de las celebraciones litúrgicas de Semana Santa.

A partir de ese momento, las instituciones educativas suspenderán sus actividades y permanecerán cerradas durante varios días consecutivos.

El receso se extenderá hasta el domingo 5 de abril, jornada en la que se celebra el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, que pone fin a la Semana Santa.

Durante ese intervalo se incluyen varias de las fechas más importantes del calendario religioso:

Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado de Gloria

Domingo de Resurrección

La combinación de estas fechas con el calendario escolar genera un descanso prolongado que abarca prácticamente dos semanas completas, una medida que se mantiene desde hace varios años dentro del sistema educativo.

Escuelas cerradas: qué pasará con las actividades escolares

Las autoridades educativas confirmaron que los planteles de educación básica permanecerán cerrados durante todo el período de vacaciones.

Esto significa que:

No habrá clases presenciales.

No se realizarán actividades extracurriculares.

Tampoco se programarán evaluaciones ni reuniones académicas.

Además, no será necesario que los estudiantes se presenten en las instituciones educativas, ya que la suspensión de actividades será total.

El beneficio alcanza a millones de alumnos que cursan:

Preescolar

Educación primaria

Educación secundaria

En todos los casos, el calendario establece la interrupción de la actividad académica para permitir un descanso generalizado en el sistema educativo.

Un respiro para estudiantes y familias

Para los estudiantes, el receso de Semana Santa suele convertirse en un momento esperado dentro del año escolar, ya que llega luego de varios meses de clases continuas.

Muchos especialistas en educación consideran que estas pausas son fundamentales para el rendimiento académico. Los períodos de descanso permiten que los alumnos recuperen energía, reduzcan el estrés y regresen a las aulas con mayor concentración.

También es un momento clave para las familias, que aprovechan estos días para realizar actividades recreativas o viajes cortos.

En destinos turísticos tradicionales, la Semana Santa suele ser uno de los momentos de mayor movimiento del año, con miles de personas desplazándose hacia playas, pueblos turísticos o ciudades con celebraciones religiosas.

La diferencia entre el calendario escolar y la ley laboral

Un punto que genera confusión cada año es la situación de los trabajadores durante la Semana Santa.

Aunque las escuelas cierran durante ese período, la legislación laboral no establece que esos días sean obligatoriamente feriados.

Esto significa que, desde el punto de vista legal, las empresas pueden continuar con sus actividades habituales.

La normativa laboral vigente establece una lista de días de descanso obligatorio a lo largo del año, pero las fechas de Semana Santa no forman parte de ese listado oficial.

Por ese motivo, los empleadores no están obligados a suspender actividades ni a otorgar días libres a sus trabajadores durante esas jornadas.

Por qué muchas empresas igual suspenden actividades

A pesar de que la ley no obliga a otorgar descanso durante esos días, muchas empresas e instituciones deciden suspender actividades por decisión propia.

Esto suele ocurrir especialmente durante:

Jueves Santo

Viernes Santo

En estos casos, las empresas pueden optar por cerrar sus puertas por razones culturales, religiosas o simplemente por tradición.

También es habitual que bancos, oficinas públicas y algunas instituciones privadas reduzcan su actividad o directamente permanezcan cerradas durante esas jornadas.

Sin embargo, esto depende de cada organización y no es una obligación legal generalizada.

Qué pueden hacer los trabajadores que quieran tomarse esos días

Para quienes desean aprovechar la Semana Santa para descansar o viajar, existen algunas alternativas.

En muchos casos, los trabajadores pueden:

Solicitar días de vacaciones.

Pedir permisos especiales.

Utilizar días libres acumulados.

Acordar descansos con sus empleadores.

Todo dependerá de las políticas internas de cada empresa o del acuerdo que el trabajador logre establecer con su empleador.

Por ese motivo, muchas personas comienzan a planificar con anticipación si desean tomarse algunos días durante ese período.

Un período que también impacta en el turismo

La llegada de la Semana Santa no solo influye en el ámbito educativo o laboral. También tiene un fuerte impacto en el sector turístico.

En numerosos destinos turísticos, estas fechas representan una de las temporadas de mayor actividad del año.

Hoteles, restaurantes y centros recreativos suelen registrar un aumento considerable en la cantidad de visitantes, especialmente durante el fin de semana largo que coincide con las celebraciones religiosas.

Por esta razón, muchas familias comienzan a planificar sus viajes con semanas o incluso meses de anticipación.

Un descanso esperado dentro del año escolar

Más allá de su origen religioso, el receso de Semana Santa se consolidó con el paso del tiempo como una de las pausas más importantes dentro del calendario educativo.

Para los estudiantes, representa un momento ideal para desconectarse de la rutina académica, dedicar tiempo a actividades recreativas y compartir momentos con la familia.

Cuando finalice este período de descanso, los alumnos regresarán a las aulas para continuar con el desarrollo del ciclo escolar, que todavía tendrá varios meses por delante.

Mientras tanto, millones de familias ya comienzan a marcar las fechas en el calendario y a organizar cómo aprovecharán estos días libres.