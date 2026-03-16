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Histórico descubrimiento arqueológico cambia para siempre la humanidad

Un descubrimiento inesperado ocurrido bajo el suelo de una antigua iglesia en Roma está generando un fuerte impacto en la comunidad arqueológica internacional. El hallazgo de una escultura de mármol que representa el rostro de una figura de la antigüedad romana podría aportar nuevas claves sobre la compleja transición religiosa entre el paganismo y el cristianismo en el Imperio romano.

Histórico descubrimiento arqueológico cambia para siempre la humanidad

Un descubrimiento inesperado ocurrido bajo el suelo de una antigua iglesia en Roma está generando un fuerte impacto en la comunidad arqueológica internacional. El hallazgo de una escultura de mármol que representa el rostro de una figura de la antigüedad romana podría aportar nuevas claves sobre la compleja transición religiosa entre el paganismo y el cristianismo en el Imperio romano.

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La pieza, que permaneció enterrada durante siglos, fue encontrada en un lugar cargado de historia: el parque arqueológico conocido como Tombe di Via Latina. Allí, un equipo de investigadores descubrió fragmentos de mármol que sobresalían del suelo mientras realizaban trabajos de excavación en el interior de la iglesia de Santo Stefano, una basílica paleocristiana construida aproximadamente en el siglo V.

Lo que parecía un simple fragmento terminó revelando el rostro completo de una escultura milenaria, cuya expresión solemne y rasgos detallados sorprendieron incluso a los arqueólogos más experimentados. La pieza fue retirada cuidadosamente del lugar y trasladada para su restauración, donde ahora se analiza con técnicas modernas que podrían arrojar luz sobre su origen y significado.

Este descubrimiento no solo aporta información sobre el arte romano, sino que también plantea interrogantes sobre cómo las antiguas creencias paganas fueron absorbidas, reutilizadas o reinterpretadas durante la expansión del cristianismo.

Un hallazgo inesperado bajo capas de historia

La ciudad de Roma es conocida por su impresionante superposición de épocas históricas. Bajo sus calles se esconden vestigios de civilizaciones que se sucedieron durante milenios, desde la Roma republicana y el Imperio romano hasta el surgimiento del cristianismo.

En este contexto, los arqueólogos que trabajaban en el parque Tombe di Via Latina realizaban excavaciones de rutina cuando detectaron algo fuera de lo común: pequeños mechones de mármol que sobresalían entre los restos del suelo antiguo.

La presencia de esos fragmentos llamó inmediatamente la atención del equipo. Al excavar con herramientas delicadas y retirar capas de tierra y mortero, comenzó a aparecer el perfil de un rostro esculpido con gran precisión.

Poco a poco, la figura fue revelándose hasta mostrar una cabeza completa tallada en mármol, con barba abundante y rasgos marcados. Los expertos coincidieron en que se trataba de una obra escultórica de gran calidad, probablemente perteneciente al período imperial.

El descubrimiento resultó aún más sorprendente cuando los investigadores confirmaron que la escultura estaba incrustada dentro de la estructura de una basílica cristiana, lo que sugiere que fue reutilizada siglos después de su creación original.

Una escultura que podría tener casi 2.000 años

Tras un primer análisis, los especialistas estimaron que la obra podría haber sido esculpida alrededor del siglo II después de Cristo, un período considerado el momento de mayor esplendor del Imperio romano.

Durante esa época, el arte escultórico alcanzó un nivel técnico excepcional. Los talleres romanos producían retratos y representaciones de dioses, emperadores y filósofos con gran realismo, utilizando principalmente mármol proveniente de canteras mediterráneas.

La cabeza encontrada muestra una barba cuidadosamente tallada, un gesto severo y una mirada profunda, elementos que suelen asociarse con figuras de autoridad espiritual o intelectual.

Este tipo de representaciones eran habituales en esculturas de divinidades o pensadores de la antigüedad. Por ello, desde el primer momento los arqueólogos comenzaron a debatir quién podría ser el personaje representado.

¿Un dios romano, una deidad extranjera o un filósofo?

La identidad del rostro descubierto sigue siendo un misterio, aunque los investigadores manejan varias hipótesis.

Una de las teorías más fuertes sugiere que podría tratarse de una representación de Júpiter, la máxima deidad del panteón romano y equivalente al dios griego Zeus.

Las esculturas de Júpiter solían mostrar una barba prominente, una expresión solemne y rasgos majestuosos, características que coinciden parcialmente con la pieza hallada.

Sin embargo, otra hipótesis apunta hacia Serapis, una divinidad creada durante el período helenístico que fusionaba elementos de la religión griega y egipcia. Serapis fue muy venerado en distintas partes del Imperio romano, especialmente en contextos culturales donde coexistían diversas tradiciones religiosas.

La tercera posibilidad que contemplan algunos especialistas es que no se trate de un dios sino de un filósofo o intelectual romano. Durante el Imperio era común erigir bustos de pensadores célebres para decorar villas, templos o edificios públicos.

La barba y la expresión meditativa podrían corresponder a figuras inspiradas en filósofos griegos como Sócrates o Platón, cuyas representaciones influyeron profundamente en el arte romano.

El enigma de su presencia dentro de una iglesia cristiana

Más allá de la identidad del personaje, el aspecto que más intriga a los investigadores es el contexto en el que fue hallada la escultura.

La pieza estaba enterrada dentro de la estructura de la iglesia de Santo Stefano, una construcción levantada en el siglo V, cuando el cristianismo ya se había convertido en la religión dominante del Imperio romano.

Esto abre una serie de preguntas:

¿Fue reutilizada como simple material de construcción?

¿O se trató de una decisión simbólica por parte de los primeros cristianos?

Los arqueólogos creen que la reutilización de esculturas paganas dentro de edificios cristianos era una práctica relativamente común durante la Antigüedad tardía.

En algunos casos, los elementos antiguos se empleaban por motivos prácticos, aprovechando materiales ya existentes. Pero en otros contextos, los expertos consideran que podía tratarse de un gesto simbólico destinado a mostrar la victoria del cristianismo sobre las antiguas religiones paganas.

Este tipo de interacción cultural refleja el complejo proceso de transición religiosa que vivió el Imperio romano entre los siglos IV y VI.

Restauración y análisis científico de la escultura

Tras su extracción del sitio arqueológico, la cabeza de mármol fue trasladada a la ciudad de Matera, donde actualmente se encuentra bajo estudio en el Istituto Centrale per il Restauro.

En este centro especializado, los restauradores trabajan para retirar cuidadosamente las capas de mortero y sedimentos que cubren la superficie de la escultura.

Este proceso es extremadamente delicado, ya que cualquier error podría dañar detalles originales de la pieza.

Los expertos esperan que, una vez completada la limpieza, aparezcan inscripciones, símbolos o marcas del taller escultórico que permitan determinar con mayor precisión la identidad de la figura.

Además, se están aplicando técnicas de análisis científico como:

  • Estudios microscópicos del mármol

  • Análisis de residuos minerales

  • Comparaciones estilísticas con otras esculturas romanas

Todos estos métodos podrían aportar pistas clave sobre el origen exacto de la obra.

Roma: una ciudad que sigue revelando su pasado

El descubrimiento confirma una vez más que Roma sigue siendo uno de los lugares arqueológicos más importantes del planeta.

Bajo sus calles, plazas y edificios modernos se encuentran miles de años de historia superpuesta, lo que convierte cada excavación en una posible ventana al pasado.

Durante las últimas décadas, numerosos hallazgos han demostrado que aún queda mucho por descubrir sobre la vida cotidiana, la religión y el arte del Imperio romano.

Cada nuevo objeto recuperado permite reconstruir fragmentos de una civilización que marcó profundamente la cultura occidental.

En este caso, la escultura encontrada bajo la iglesia de Santo Stefano podría convertirse en una pieza clave para comprender mejor cómo convivieron y se transformaron las creencias religiosas en uno de los momentos más decisivos de la historia europea.

Mientras continúan los trabajos de restauración y análisis, arqueólogos e historiadores esperan que el misterioso rostro de mármol revele finalmente a quién perteneció y qué papel desempeñó en la Roma antigua.

Por ahora, el descubrimiento ya logró algo significativo: volver a demostrar que la historia todavía guarda secretos enterrados bajo nuestros pies.

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