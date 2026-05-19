Aparecieron 8 esqueletos sentados bajo el suelo: el descubrimiento sin precedentes mientras construyen un tren

La sorpresa llegó cuando, bajo capas de tierra alteradas por siglos de actividad agrícola, comenzaron a aparecer indicios de antiguas construcciones habitacionales. Los especialistas exploraron cerca de 2.400 metros cuadrados y detectaron muros, patios, pisos y espacios domésticos pertenecientes a un asentamiento de época teotihuacana.

Conforme avanzaban las excavaciones, también emergieron múltiples contextos funerarios. Algunos enterramientos estaban ubicados cerca de antiguas viviendas, lo que refuerza la hipótesis de que las comunidades de la región mantenían una relación estrecha entre los espacios domésticos y los rituales asociados a la muerte.

Los expertos señalaron que muchas estructuras sufrieron daños debido al paso del tiempo, la erosión natural y las actividades agrícolas modernas. Aun así, el sitio conservó suficientes elementos para permitir un análisis detallado sobre la forma en que vivían y enterraban a sus muertos las poblaciones vinculadas con Teotihuacan.

Las misteriosas tumbas similares a las “de tiro”

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo arqueológico fue la aparición de tumbas con características semejantes a las conocidas “tumbas de tiro”, una tradición funeraria poco habitual en esa zona del país.

Estas estructuras suelen consistir en cavidades profundas excavadas en el suelo o en capas de roca endurecida, conectadas con cámaras funerarias donde eran colocados los cuerpos junto a ofrendas rituales. Su presencia en Hidalgo generó gran interés porque este tipo de enterramiento ha sido históricamente más frecuente en regiones del occidente de México.

Para los investigadores, este detalle podría ser clave para comprender las conexiones culturales, comerciales o religiosas que existieron entre distintas regiones mesoamericanas durante el periodo clásico.

Las tumbas fueron excavadas aprovechando el tepetate, una capa de suelo endurecido característica de varias zonas del centro de México. Allí aparecieron osamentas humanas acompañadas de recipientes cerámicos y objetos ornamentales cuidadosamente distribuidos.

El hallazgo sugiere que las personas enterradas pudieron haber ocupado posiciones importantes dentro de la comunidad. También abre la posibilidad de que existieran rituales funerarios complejos reservados para ciertos grupos sociales o familias.

Ocho individuos y decenas de vasijas ceremoniales

Dentro de una de las habitaciones excavadas, los arqueólogos realizaron uno de los descubrimientos más impactantes de toda la investigación. En el interior de una de las tumbas localizaron restos óseos correspondientes a ocho individuos, la mayoría adultos, colocados junto a una enorme cantidad de ofrendas.

Los investigadores recuperaron 47 vasijas miniatura, muchas de ellas intactas, que aparentemente fueron depositadas como parte de ceremonias funerarias. Este tipo de piezas suele estar relacionado con prácticas rituales vinculadas al tránsito hacia la muerte y las creencias espirituales de las antiguas civilizaciones mesoamericanas.

Algunos cuerpos fueron encontrados en posición sedente, es decir, sentados, una disposición que no era casual y que probablemente tenía un profundo significado simbólico. Cerca de los restos también aparecieron recipientes cerámicos colocados estratégicamente alrededor de los pies de los individuos.

Además de las vasijas, los especialistas hallaron adornos elaborados con concha nácar, entre ellos pendientes fragmentados y pequeñas placas decorativas. Estos materiales resultan particularmente valiosos porque evidencian redes de intercambio de larga distancia, ya que muchos objetos de concha provenían de regiones costeras alejadas del sitio.

Un cementerio reutilizado durante generaciones

Los análisis preliminares realizados por antropólogos físicos revelaron otro dato sorprendente: las tumbas fueron reutilizadas en diferentes momentos históricos. Algunas osamentas aparecieron completas y en posición original, mientras que otras mostraban señales claras de haber sido movidas o reorganizadas tiempo después del primer entierro.

Este fenómeno indica que las comunidades que habitaron la zona probablemente mantenían una relación continua con sus espacios funerarios. En lugar de abandonar las tumbas, las reutilizaban para incorporar nuevos cuerpos o realizar ceremonias posteriores.

Los especialistas consideran que esta práctica podría estar vinculada a rituales de veneración ancestral, una tradición muy extendida en diversas culturas mesoamericanas. La presencia de restos infantiles, juveniles y adultos también permite inferir que el sitio habría funcionado como un espacio funerario familiar o comunitario.

La posibilidad de que distintas generaciones compartieran un mismo lugar de enterramiento aporta pistas sobre la organización social de aquellos grupos y sobre la importancia de los vínculos de parentesco dentro de la vida cotidiana.

Teotihuacan y su influencia más allá de la gran ciudad

Los investigadores identificaron que el asentamiento estuvo ocupado principalmente entre los años 225 y 550 d.C., coincidiendo con las fases Tlamimilolpan y Xolalpan, dos periodos de enorme expansión y consolidación de la cultura teotihuacana.

Durante esos siglos, Teotihuacan se convirtió en una de las ciudades más grandes y poderosas del continente americano. Su influencia política, económica y religiosa se extendió a enormes regiones de Mesoamérica, alcanzando territorios alejados mediante redes comerciales y alianzas culturales.

El hallazgo en Hidalgo refuerza la idea de que la presencia teotihuacana en el centro de México fue mucho más amplia y compleja de lo que se pensaba décadas atrás. Las evidencias encontradas muestran que no solo existían grandes centros urbanos, sino también asentamientos periféricos vinculados a la dinámica regional de la metrópoli.

Para los arqueólogos, cada nueva excavación aporta información clave para reconstruir cómo se organizaban estas comunidades y cuál era su relación con la gran ciudad de Teotihuacan.

La importancia del salvamento arqueológico en grandes obras

El descubrimiento volvió a poner en debate la relevancia del salvamento arqueológico en proyectos de infraestructura. Muchas veces, las obras modernas atraviesan regiones donde permanecen ocultos vestigios históricos de enorme valor científico y cultural.

Gracias a estas intervenciones preventivas, fue posible rescatar materiales que de otro modo podrían haber quedado destruidos bajo maquinaria pesada o modificaciones del terreno. Los expertos remarcaron que el objetivo de este tipo de trabajos es equilibrar el desarrollo urbano con la protección del patrimonio histórico.

En México, donde existen miles de sitios arqueológicos aún no explorados completamente, las obras ferroviarias, carreteras y urbanísticas suelen transformarse en oportunidades inesperadas para descubrir fragmentos desconocidos del pasado.

El caso de Hidalgo es un ejemplo claro de cómo una construcción contemporánea puede terminar revelando secretos ocultos durante más de un milenio.

Las preguntas que ahora intentan responder los investigadores

Tras el hallazgo, el trabajo científico apenas comienza. Los especialistas del INAH iniciaron estudios de laboratorio para determinar con mayor precisión la edad de los restos humanos, las características de las ofrendas y el posible origen de algunos materiales encontrados.

También se realizarán análisis de ADN, estudios isotópicos y evaluaciones osteológicas que podrían ofrecer información sobre la dieta, enfermedades, parentescos y movilidad de las personas enterradas en el sitio.

Otro de los grandes interrogantes gira en torno a las tumbas tipo tiro. Los arqueólogos intentan determinar si se trata de una adopción cultural local o si existieron conexiones directas con regiones occidentales de Mesoamérica donde este tipo de enterramiento era más frecuente.

Cada fragmento cerámico, cada osamenta y cada objeto ornamental podría aportar datos esenciales para comprender mejor las relaciones culturales existentes durante el periodo clásico mesoamericano.

Un hallazgo que podría cambiar parte de la historia regional

Más allá de la espectacularidad visual del descubrimiento, los especialistas creen que este sitio podría modificar ciertas interpretaciones históricas sobre la expansión teotihuacana en Hidalgo y el centro de México.

La combinación de estructuras habitacionales, entierros complejos y objetos rituales demuestra que la región tuvo una importancia mucho mayor dentro de las dinámicas culturales de la época. Además, la reutilización de espacios funerarios y la presencia de ofrendas elaboradas sugieren prácticas sociales sofisticadas y profundamente ritualizadas.

Los investigadores continuarán trabajando en la zona mientras avanzan las obras ferroviarias. No descartan que futuras excavaciones permitan localizar nuevos entierros, estructuras ceremoniales o incluso sectores aún más extensos del antiguo asentamiento.

Por ahora, el descubrimiento ya ocupa un lugar destacado entre los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en México y vuelve a demostrar que bajo la tierra todavía permanecen ocultas innumerables historias esperando ser descubiertas.