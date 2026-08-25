Tragedia en el Metrobús: una mujer bajó del colectivo y un detalle desencadenó el peor final

La pasajera fue entonces arrastrada durante varios metros y terminó debajo del colectivo. Personal de Bomberos debió trabajar en el lugar para retirar el cuerpo. Los demás pasajeros pudieron descender de la unidad por sus propios medios.

La mecánica coincide con lo informado desde el móvil de A24, donde se detalló que el accidente se produjo en el momento en que la mujer bajaba del colectivo y que las ruedas traseras de la unidad terminaron atropellándola.

El chofer de la línea 67 sufrió una crisis nerviosa

El conductor del colectivo, un joven de 27 años, sufrió una fuerte crisis nerviosa al tomar dimensión de lo ocurrido y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Mientras avanzaban las tareas de los peritos, el colectivo permaneció detenido dentro del corredor exclusivo y la zona fue preservada para permitir las diligencias judiciales.

El tránsito por el Metrobús quedó interrumpido, por lo que las líneas que habitualmente circulan por los carriles exclusivos fueron desviadas hacia los carriles destinados al tránsito general.

El operativo generó demoras sobre Avenida Cabildo, una de las principales arterias de circulación entre los barrios del norte porteño y la zona céntrica.