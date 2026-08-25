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Tragedia en el Metrobús: una mujer bajó del colectivo y un detalle desencadenó el peor final

La Justicia investiga cómo ocurrió la fatal maniobra y el chofer debió ser asistido tras sufrir una crisis nerviosa.

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Tragedia en el Metrobús: una mujer bajó del colectivo y tuvo el peor final. (Foto: A24.com)

Tragedia en el Metrobús: una mujer bajó del colectivo y tuvo el peor final. (Foto: A24.com)

Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el Metrobús de la Avenida Cabildo. La víctima acababa de descender de la unidad cuando, por circunstancias que ahora investiga la Justicia, quedó enganchada y fue arrastrada varios metros.

Leé también Tragedia en un taller mecánico: el accidente con un colectivo que terminó en tragedia
La víctima murió en el acto. (Foto: gentileza Rosario 3.)

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 9.20, a la altura de Avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, en el barrio porteño de Colegiales. Hasta el lugar se desplegó un importante operativo del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad.

Cuando los equipos de emergencia llegaron, la mujer se encontraba atrapada debajo del colectivo. Los médicos constataron que había muerto en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Cómo fue el accidente en el Metrobús de Cabildo

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la víctima viajaba en el colectivo de la línea 67 y se disponía a bajar en la parada ubicada sobre Cabildo. La mujer descendió de la unidad, pero uno de sus pies habría quedado enganchado. El chofer no habría advertido lo que estaba sucediendo y retomó la marcha.

La pasajera fue entonces arrastrada durante varios metros y terminó debajo del colectivo. Personal de Bomberos debió trabajar en el lugar para retirar el cuerpo. Los demás pasajeros pudieron descender de la unidad por sus propios medios.

La mecánica coincide con lo informado desde el móvil de A24, donde se detalló que el accidente se produjo en el momento en que la mujer bajaba del colectivo y que las ruedas traseras de la unidad terminaron atropellándola.

El chofer de la línea 67 sufrió una crisis nerviosa

El conductor del colectivo, un joven de 27 años, sufrió una fuerte crisis nerviosa al tomar dimensión de lo ocurrido y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Mientras avanzaban las tareas de los peritos, el colectivo permaneció detenido dentro del corredor exclusivo y la zona fue preservada para permitir las diligencias judiciales.

El tránsito por el Metrobús quedó interrumpido, por lo que las líneas que habitualmente circulan por los carriles exclusivos fueron desviadas hacia los carriles destinados al tránsito general.

El operativo generó demoras sobre Avenida Cabildo, una de las principales arterias de circulación entre los barrios del norte porteño y la zona céntrica.

En pocas palabras

  • Tragedia en el Metrobús: Mujer de 78 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en Colegiales.
  • Circunstancias: La víctima quedó enganchada al descender de la unidad y fue arrastrada varios metros por el colectivo.
  • Investigación: La Justicia investiga la fatal maniobra y el chofer de 27 años sufrió una crisis nerviosa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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