Investigan a Héctor Paletta, árbitro del VAR en el Superclásico, por haber recibido presuntos pagos en criptomonedas
La investigación apunta a movimientos financieros detectados en 2024 que no coincidirían con los ingresos declarados de Héctor Paletta.
El árbitro habría recibido el equivalente a más 130 millones de pesos en criptomonedas a lo largo de 2024. (Foto: archivo).
La polémica arbitral del último Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que excede lo deportivo y se mete en el plano judicial y fiscal. La Justicia analiza la posible existencia de movimientos financieros sospechosos, presuntamente vinculados a pagos en criptomonedas dirigidos a Héctor Paletta, el árbitro encargado del VAR en el Monumental.
El juez quedó en el centro de las críticas por no haber convocado a Darío Herrera para revisar el empujón dentro del área a Lucas Martínez Quarta en el cierre del partido.
A Paletta, de 49 años, se lo vincula con operaciones en activos digitales por montos que, según la investigación en curso, superarían ampliamente sus ingresos declarados. En ese marco, durante 2024 habría recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber informado ingresos considerablemente menores.
En este contexto, la investigación busca determinar si parte de esos movimientos podría estar vinculada a pagos indebidos relacionados con su labor arbitral, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de esa conexión.
La decisión en el Superclásico que lo puso bajo cuestionamiento
El foco de la controversia se concentró en la actuación de Paletta como responsable del VAR, quien no llamó a Herrera a revisar una posible infracción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta en los minutos finales del encuentro.
La jugada que desató las críticas ocurrió a los 48 minutos del segundo tiempo. Herrera interpretó que no hubo falta y desde el VAR, con Paletta y Sebastián Habib como AVAR, no se sugirió revisión. La polémica creció al compararse con otra acción similar en la que el árbitro sí sancionó infracción en un cabezazo de Maxi Salas que terminó siendo anulado.
El exárbitro internacional Javier Castrilli intervino en el debate con una postura contundente. “Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!!”, escribió en sus redes sociales. Además, explicó que no es necesario que exista una fuerza determinante para sancionar la falta: “Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario, sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos”.
Antecedentes de fallos discutidos con River
Las críticas hacia Paletta desde el entorno de River no son nuevas. En noviembre de 2025, en otro Superclásico, el club cuestionó que no se sancionara una infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada previa al gol de Exequiel Zeballos, que tampoco fue revisada por el VAR.
En septiembre de 2024, durante el triunfo 1-0 de River en La Bombonera con un equipo alternativo, también hubo reclamos porque Marcos Rojo evitó la expulsión en dos acciones distintas: una falta sobre Facundo Colidio y un escupitajo. En ambos casos, el árbitro Nicolás Ramírez no fue convocado por Paletta para revisar las jugadas.
Si se retrocede al inicio del torneo, Paletta estuvo a cargo del VAR en la victoria de River ante Barracas Central en Parque Patricios, institución presidida por Claudio Tapia. En ese partido, un remate de Fausto Vera impactó en la mano de Gastón Campi dentro del área, en una acción que no fue revisada pese a su claridad. Aunque ese encuentro terminó 1-0 a favor del equipo de Núñez con gol de Gonzalo Montiel.
La designación de Paletta tampoco cayó bien en el entorno de River ni en el River Camp, influida por antecedentes y vínculos personales. Su hermano, Gabriel Paletta, jugó en Boca entre 2007 y 2010 y llegó a declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”.
Las críticas no se limitaron a exárbitros o analistas. Dentro del campo de juego, Martínez Quarta expresó su enojo de manera directa. “Me extraña de vos, vas al Mundial, es penal, no me deja jugar la pelota”, le dijo a Herrera inmediatamente después de la jugada.
En conferencia de prensa, el entrenador Eduardo Coudet también se refirió a la polémica y analizó el criterio arbitral. “Si vas a la que cobra de Salas, esa era penal, pero sinceramente te podría decir que las dos jugadas son finas. La del cabezazo de Maxi Salas, cobró infracción, y la de Martínez Quarta, no. Cuando perdés, tenés que apretar los dientes y seguir”, afirmó.