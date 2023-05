El Papa Francisco reúne a 30 premios Nobel de la Paz para lograr el fin de las guerras

guerra entre rusia y ucrania.jpg El papa y una convocatoria para pedir por el fin de las guerras en todo el mundo mientras trabaja en una mediación por el conflicto en Ucrania. (foto: Archivo)

Llevará por lema “Not Alone” (Solos, no) y buscará como profundizar una “alianza social” que permita poner fin a las guerras en cualquier rincón del planeta.

A su regreso de su viaje pontificio a Hungría, al hablar con los periodistas, reveló que mantuvo una charla con el primer ministro Viktor Orbán en la que habló sobre su propuesta para mediar y conseguir poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Noticia en desarrollo