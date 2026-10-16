Elon Musk lo hizo de nuevo: presentó un auto eléctrico capaz de volar

Como si fuera el ya mítico De Lorean de "volver al futuro" al volar desprendió unas columnas de humo que surgieron de los dispositivos para girar en el aire y aterrizar sin ningún tipo de inconvenientes o daños.

Seguro de todo lo que hace, al verlo nuevamente (y entero) en el suelo, Elon Musk celebró diciendo: “Bueno, ha funcionado”.

Elon Musk: "Bueno, ha funcionado"

Fue la forma que le surgió al megamillonario para celebrar que lo que esperaba salió a la perfección. El auto salió rodando por el piso - eso no tenía nada de extraordinario, hasta ahí - comenzó a subir por una elevada rampa curva - ya era un riesgo en si mismo - y cuando llegó al final, estaba "boca abajo", es decir, el techo apuntaba directamente al suelo. En ese momento sucedió algo espectacular.

El "Roadster" avanzó hasta despegarse de la plataforma y, lógicamente, comenzó a caer al vacío. Mientras caía, una serie de chorros de propulsión salieron desde varios lugares del vehículo. Al igual que los gatos cuando caen - por ejemplo de una mesa o un árbol - giró por completo y comenzó a descender - lentamente - para aterrizar sobre sus "patas" (es decir, las ruedas).

¿Un auto volando por encima de calles y edificios?

Musk ya demostró que el prototipo funciona. Anda por la calle y, si es necesario, vuela. Hasta hace piruetas para volver a aterrizar sin un rasguño. La pregunta ahora es para qué podría usarse. ¿Volando por encima de autos comunes, arriba de calles y construcciones?

El proyecto de Elon Musk para convertir al Tesla Roadster en un vehículo con capacidades de vuelo enfrenta importantes obstáculos regulatorios y técnicos. La propuesta, vinculada con un paquete de propulsores de gas frío desarrollado con tecnología de SpaceX, promete llevar el rendimiento de un automóvil deportivo a límites extremos, con aceleraciones inéditas y la posibilidad de realizar breves saltos por encima del suelo. Sin embargo, está lejos de convertirse en un auto volador capaz de reemplazar a un helicóptero o un avión.

La principal diferencia está en su funcionamiento. En lugar de utilizar alas, rotores o un sistema de sustentación convencional, el concepto contempla propulsores que expulsan gas comprimido para generar empuje. El objetivo es mejorar la aceleración, la frenada y la estabilidad del vehículo, aunque las capacidades anunciadas todavía deben distinguirse de las prestaciones demostradas públicamente.

Por qué el auto de Elon Musk no podría volar legalmente

El primer obstáculo es la regulación aeronáutica de Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) exige que las aeronaves cumplan requisitos de certificación, seguridad y aeronavegabilidad antes de operar legalmente. El Tesla Roadster no cuenta con una certificación que lo habilite como aeronave.

A eso se suma la legislación vial. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) establece requisitos para los vehículos que circulan por calles y rutas, desde los sistemas de seguridad hasta las condiciones de fabricación. La incorporación de propulsores de gas comprimido plantea interrogantes adicionales sobre la protección de los ocupantes y de terceros.

Por lo tanto, que un vehículo pueda elevarse brevemente no significa que esté autorizado a hacerlo en la vía pública. La combinación de las regulaciones automotrices y aeronáuticas exigiría cumplir condiciones específicas que el proyecto todavía no tiene resueltas.

En ciudades como Nueva York o San Pablo, los helicópteros surcan a diario los cielos. Por turismo o en viaje de ejecutivos. Pero hay una legislación muy severa a la que deben ajustarse.

Ficción y realidad. Helicópteros en vuelos habituales por Nueva York. Los "supersónicos" y el "Roadster" de Elon Musk. (foto: A24.com)

Para qué servirían los propulsores de SpaceX

La propuesta apunta principalmente a mejorar las prestaciones del deportivo. Los propulsores podrían aportar empuje adicional para acelerar con mayor rapidez, modificar el comportamiento dinámico del vehículo y reducir los tiempos de frenado, aunque esas capacidades dependen de la configuración definitiva del sistema.

Musk también ha planteado la posibilidad de que el automóvil pueda despegar momentáneamente del suelo. Esos movimientos, conocidos como pequeños saltos, no equivaldrían a un vuelo sostenido ni permitirían recorrer distancias como las de una aeronave convencional.

Las cifras difundidas sobre una aceleración de cero a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo deben considerarse objetivos o estimaciones, no prestaciones verificadas de una versión comercial. El sueño de tener una nave como la de los "Supersónicos" está muy cerca, pero tiene que enfrentar regulaciones complejas para no poner en peligro a las vidas humanas.