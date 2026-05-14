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Tras la polémica, la camioneta Tesla Cybertruck del diputado libertario fue remolcada hasta Jujuy

El legislador tuvo que contratar una grúa privada para trasladar la Tesla Cybertruck a Jujuy luego de que se detectara que el vehículo no tenía patente.

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Tras la polémica

Tras la polémica, el diputado libertario trasladó su Tesla a Jujuy. (Foto: captura de video).
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La camioneta de lujo permaneció durante 12 horas en el anexo del Palacio Legislativo y luego fue trasladada a un estacionamiento privado, donde estuvo otras 24 horas antes de ser retirada en un remolque con destino a Jujuy.

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Circular sin patente

El episodio abrió interrogantes sobre una posible infracción, ya que el vehículo habría circulado por la Ciudad de Buenos Aires sin identificación. En territorio porteño, las multas por este tipo de faltas pueden llegar a las 1.000 Unidades Fijas, equivalentes a más de un millón de pesos, además de la retención preventiva del vehículo.

La polémica comenzó cuando Quintar estacionó la camioneta de diseño futurista en el playón de la Cámara de Diputados. En medio del programa de austeridad impulsado por el Gobierno y bajo la consigna “No hay plata”, la aparición de la Cybertruck generó críticas de distintos sectores políticos y reavivó el debate sobre la ostentación de bienes de lujo en una provincia con altos índices de pobreza.

Manuel Quintar estacionamiento
(Foto: X @delficelichini)

(Foto: X @delficelichini)

Qué costo tiene el vehículo en la Argentina

El valor del vehículo en la Argentina puede superar los US$100.000 debido a los costos de importación y aranceles. En ese contexto, también surgieron cuestionamientos sobre el mensaje político que transmite la exhibición de un vehículo de alta gama frente al discurso de austeridad.

“A mi nombre, con la mía”, respondió Quintar en redes sociales junto a una foto de la camioneta.

El legislador sostiene que la importación del vehículo fue realizada de manera legal y que los fondos utilizados para la compra están declarados.

Tras la viralización de imágenes en las que se observaba la parte trasera del vehículo sin patente, le habrían sugerido al legislador retirar la camioneta. El costo de la estadía en el estacionamiento privado fue de $24.800.

Quién es Manuel Quintar

Quintar es propietario de dos clínicas privadas en Jujuy, entre ellas Los Lapachos, una de las más reconocidas de la provincia. Además, en medio de la controversia volvió a mencionarse una denuncia por presunta asociación ilícita en su contra, en el marco de investigaciones judiciales en curso.

Manuel Quintar

Las críticas también apuntaron a la supuesta desconexión del diputado con parte de sus representados en Jujuy y reaparecieron referencias a su vínculo político pasado con Milagro Sala.

En paralelo, crecieron las dudas sobre la situación registral de la Cybertruck. Se investiga si el vehículo ingresó al país bajo el régimen de importación definitiva y si cuenta con toda la documentación necesaria para circular.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haber dado instrucciones para sacar el vehículo del Congreso. También rechazó las versiones sobre un supuesto enojo con Quintar y aseguró que el legislador “tiene libertad para usar su dinero y sus vehículos”.

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