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Récord en Wall Street: SpaceX, la empresa de Elon Musk, protagonizó el mayor estreno bursátil de la historia

Es la empresa que tiene el hombre más rico del planeta para competir en la carrera espacial. Es la que más ingresos le reporta y debuta con las OPI (Oferta Pública Inicial) a 135 dólares por acción.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, un récord en la historia de Wall Street. (Fot: A24.com)

"¡Al infinito y más allá!", la proclama o grito de batalla de Buzz Lightyear le cabe perfectamente a SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk. Comienza desde esta viernes a cotizar en la bolsa de Nueva York y ya es un hecho histórico. Se trata de la salida a Bolsa más alta de la historia de Wall Street, con 75 mil millones de dólares.

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La misión está programada para durar aproximadamente 65 minutos desde el despegue. (Foto: SpaceX).

La empresa salió al mercado con un precio de 135 dólares por acción, lo que le otorga una valoración cercana a 1,8 billones de dólares y la ubica entre las compañías más valiosas del mundo.

El interés de los inversores fue muy superior a la oferta disponible, aunque algunos analistas consideran que la valuación es extremadamente exigente y está basada en el potencial de crecimiento futuro más que en los resultados actuales de la empresa. SpaceX obtiene gran parte de sus ingresos a través de su red satelital Starlink y de sus lanzamientos espaciales, pero continúa realizando fuertes inversiones en nuevas tecnologías.

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La operación también genera preocupación entre especialistas por su impacto sobre la liquidez del mercado. Debido a su enorme capitalización, numerosos fondos de inversión deberán incorporar acciones de SpaceX a sus carteras para replicar los principales índices bursátiles, lo que podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros.

Además, el éxito o fracaso del debut bursátil será observado como un termómetro para otras grandes empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que analizan salir a bolsa en los próximos meses. Por eso, muchos analistas consideran que esta operación no sólo representa un récord financiero, sino también una prueba clave para medir el apetito de los inversores por los proyectos de alto crecimiento impulsados por Elon Musk y el sector tecnológico.

Para Elon Musk significa un hecho personal único. Según la revista Forbes pasa a ser el primer hombre en el planeta con una fortuna personal superior al billón de dólares. Así se denomina en castellano a la cifra que significa 1 millón de millones. Por el momento, es el único miembro de ese club, en un mundo de más de 8.000 millones de personas.

SpaceX: el inicio en Wall Street más importante de la historia

Musk conserva un poder de decisión muy superior a su porcentaje económico. Diversos análisis estiman que controla alrededor del 80% de los derechos de voto, lo que le permite seguir manejando la estrategia de la empresa aun sin poseer la mayoría de las acciones.

En la práctica, esto significa que, aunque una parte importante de la empresa pasó a cotizar en bolsa y quedó en manos de miles de inversores, Elon Musk sigue siendo el principal accionista y mantiene el control efectivo de SpaceX. Pero lo importante es que se abre un "mundo diferente" dentro de las empresas que cotizan en Wall Street. Las empresas tecnológicas comienzan a desplazar rápidamente como las más importantes dentro del mercado a bancos y las tradicionales de la estructura de producción, como las de energía.

Los 75.000 millones de dólares del arranque en Wall Street es comparable a casi dos veces el total del préstamo del FMI a la Argentina en la administración de Mauricio Macri.

¿Qué es una OPI?

Una OPI (Oferta Pública Inicial), conocida internacionalmente como IPO (Initial Public Offering), es el proceso mediante el cual una empresa vende por primera vez parte de sus acciones al público y comienza a cotizar en una bolsa de valores, como la de Nueva York o el Nasdaq. A partir de ese momento, cualquier inversor puede comprar o vender esos títulos.

El objetivo principal de una OPI es recaudar capital para financiar proyectos, expandir el negocio, reducir deudas o impulsar nuevas inversiones. En lugar de depender únicamente de préstamos bancarios o de inversores privados, la compañía obtiene dinero a cambio de ceder una parte de su propiedad a miles de accionistas.

Antes de salir a bolsa, la empresa trabaja con bancos de inversión que analizan sus cuentas y ayudan a fijar un precio inicial para las acciones. Una vez que comienza la cotización, ese valor deja de ser fijo y pasa a depender de la oferta y la demanda del mercado. Si muchos inversores quieren comprar las acciones, el precio sube; si predominan las ventas, baja. El interés por las acciones de las empresas depende de varios factores: objetivos, área de desarrollo, competencia, innovación. Pero hay otro elemento intangible que acompaña todo movimiento en la economía, no se puede controlar y es clave: la confianza.

billonario Elon Musk
SpaceX sale al mercado de valores de Nueva York y Elon Musk se convierte en la primera persona en el mundo en tener una fortuna personal de más de 1 billón de dólares. (Foto: A24.com)

SpaceX sale al mercado de valores de Nueva York y Elon Musk se convierte en la primera persona en el mundo en tener una fortuna personal de más de 1 billón de dólares. (Foto: A24.com)

Un inversor que confía en una empresa puede hacer que las acciones lleguen a niveles récord. Por el contrario, empresas sin la confianza del mercado se desplomaron hasta su quiebra.

Una OPI suele ser un momento clave en la historia de una empresa porque aumenta su visibilidad y le facilita conseguir nuevos recursos financieros. Sin embargo, también implica mayores obligaciones, como publicar periódicamente sus resultados económicos, cumplir estrictas normas regulatorias y responder ante sus accionistas. En definitiva, una OPI es la puerta de entrada de una empresa al mercado bursátil y una forma de convertirla en una compañía de capital abierto.

Por el momento, Elon Musk está en la cúspide del mundo. Salvo una catástrofe, SpaceX espera una mejora importante en el valor de las acciones desde el inicio de la jornada bursátil en Nueva York. Esto no solo hará más ricos a los que tienen estas acciones de la compañía.

Para el megamillonario de origen sudafricano tiene otro valor agregado. Su fortuna personal, estimada en 980.000 millones de dólares, subirá de acuerdo al desempeño de SpaceX. Y llegará a ser no solo la persona más rica del planeta. También, el único en el mundo en tener más de 1 billón de dólares disponibles como activos personales.

Si fuera un país, por su riqueza, Musk estaría en el 20mo. lugar, entre Suiza y Arabia Saudí. Una sola persona.

Roberto Adrián Maidana
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