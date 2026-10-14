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Del Tesla en el Congreso al helicóptero ploteado de amarillo: la nueva polémica del diputado Manuel Quintar

El diputado nacional por Jujuy llegó en su propia aeronave a una competencia de motocross, con una imagen de Javier Milei y la consigna electoral en el fuselaje.

Manuel Quintar ploteó su helicóptero con la consigna Milei 2027 y generó polémica. (Foto: captura de video).

Manuel Quintar ploteó su helicóptero con la consigna Milei 2027 y generó polémica. (Foto: captura de video).

El diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar volvió a quedar en el centro de la escena pública tras aterrizar en helicóptero en una competencia de motocross. La aeronave tenía un ploteo personalizado con el rostro del presidente Javier Milei y la consigna «Milei 2027», una imagen que generó repercusión en redes sociales y atrajo a decenas de personas que se acercaron para fotografiarse junto al vehículo.

Leé también La polémica con el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla de lujo
(Foto: captura de pantalla)

La aparición del legislador con su propio helicóptero reavivó los cuestionamientos por sus exhibiciones de bienes de alto valor y se sumó a otras controversias que lo tuvieron como protagonista. Entre ellas, la llegada al Congreso con una camioneta Tesla Cybertruck, las denuncias relacionadas con la organización de una competencia de motocross en Jujuy y presuntas irregularidades en la gestión de cargos del PAMI provincial vinculados con sus clínicas.

La aparición del legislador con su propio helicóptero reavivó los cuestionamientos por sus exhibiciones de bienes de alto valor. (Foto: archivo)

La aparición del legislador con su propio helicóptero reavivó los cuestionamientos por sus exhibiciones de bienes de alto valor. (Foto: archivo)

La polémica por la Tesla Cybertruck

En mayo de este año, Quintar había concentrado la atención política nacional al ingresar al predio del Congreso de la Nación con una Tesla Cybertruck plateada, importada desde Miami.

El vehículo eléctrico fue estacionado en el subsuelo de la Cámara de Diputados sin patente, sin la documentación definitiva de importación y ocupando dos cocheras.

Al día siguiente, la camioneta fue retirada en una grúa con destino a Jujuy. Según la información difundida entonces, la autonomía de su batería no alcanzaba para cubrir los casi 1.500 kilómetros entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy. A eso se sumaba la imposibilidad de circular por rutas sin la chapa patente correspondiente.

Quintar había concentrado la atención política nacional al ingresar al predio del Congreso de la Nación con una Tesla Cybertruck plateada. (Foto: archivo)

Quintar había concentrado la atención política nacional al ingresar al predio del Congreso de la Nación con una Tesla Cybertruck plateada. (Foto: archivo)

Cuestionamientos por una competencia de motocross

La llegada en helicóptero a una competencia deportiva también volvió a poner el foco sobre las actividades de motocross vinculadas con el diputado en Jujuy. En ese ámbito se plantearon denuncias por la organización de una carrera que, según los cuestionamientos, se habría realizado sin las autorizaciones ambientales correspondientes.

La información disponible no detalla qué organismo habría intervenido, cuáles fueron los permisos presuntamente omitidos ni si existe una resolución administrativa o judicial sobre el caso, según consignaron medios locales.

Las denuncias vinculadas con el PAMI Jujuy

Otro de los puntos señalados en las controversias alrededor de Quintar son las presuntas irregularidades en la gestión de cargos dentro del PAMI en Jujuy, relacionadas con clínicas vinculadas al legislador.

Una de las firmas bajo análisis es la Clínica San Francisco SRL, relacionada societariamente con la esposa del diputado, Natalia Carolina Castillo Aurane.

Además, de acuerdo con la documentación incorporada a la investigación y difundida en el programa WiFi, se detectaron varias transferencias del PAMI por 26 millones hacia la Cooperativa de Profesionales de la Salud, bajo la órbita de su prima, Analía Quintar. Estas entidades habrían sido habilitadas de manera irregular como prestadoras preferenciales del PAMI.

En pocas palabras

  • Diputado Manuel Quintar: Aterrizó en helicóptero con imagen de Javier Milei y "Milei 2027".
  • Polémica anterior: Incidentes previos incluyen su Tesla Cybertruck y denuncias por motocross y PAMI.
  • Repercusión: La exhibición generó fotos y avivó críticas sobre sus bienes de alto valor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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