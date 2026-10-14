Del Tesla en el Congreso al helicóptero ploteado de amarillo: la nueva polémica del diputado Manuel Quintar

Al día siguiente, la camioneta fue retirada en una grúa con destino a Jujuy. Según la información difundida entonces, la autonomía de su batería no alcanzaba para cubrir los casi 1.500 kilómetros entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy. A eso se sumaba la imposibilidad de circular por rutas sin la chapa patente correspondiente.

Quintar había concentrado la atención política nacional al ingresar al predio del Congreso de la Nación con una Tesla Cybertruck plateada. (Foto: archivo)

Cuestionamientos por una competencia de motocross

La llegada en helicóptero a una competencia deportiva también volvió a poner el foco sobre las actividades de motocross vinculadas con el diputado en Jujuy. En ese ámbito se plantearon denuncias por la organización de una carrera que, según los cuestionamientos, se habría realizado sin las autorizaciones ambientales correspondientes.

La información disponible no detalla qué organismo habría intervenido, cuáles fueron los permisos presuntamente omitidos ni si existe una resolución administrativa o judicial sobre el caso, según consignaron medios locales.

Las denuncias vinculadas con el PAMI Jujuy

Otro de los puntos señalados en las controversias alrededor de Quintar son las presuntas irregularidades en la gestión de cargos dentro del PAMI en Jujuy, relacionadas con clínicas vinculadas al legislador.

Una de las firmas bajo análisis es la Clínica San Francisco SRL, relacionada societariamente con la esposa del diputado, Natalia Carolina Castillo Aurane.

Además, de acuerdo con la documentación incorporada a la investigación y difundida en el programa WiFi, se detectaron varias transferencias del PAMI por 26 millones hacia la Cooperativa de Profesionales de la Salud, bajo la órbita de su prima, Analía Quintar. Estas entidades habrían sido habilitadas de manera irregular como prestadoras preferenciales del PAMI.