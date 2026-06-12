Elon Musk hizo historia: se convirtió en el primer billonario del mundo tras el debut bursátil de SpaceX

Billonario Su riqueza superó ampliamente el umbral que ningún empresario había alcanzado hasta ahora. (Foto: Reuters)

Musk controla aproximadamente el 42% del capital de la empresa mediante una estructura accionaria especial que le otorga cerca del 82% del poder de voto. Gracias a esa participación, el valor de su paquete accionario quedó estimado en más de 900.000 millones de dólares.

Cuánto dinero tiene Elon Musk

La fortuna de Musk no depende únicamente de SpaceX. El empresario también posee una importante participación en Tesla, la compañía líder en vehículos eléctricos.

Según los últimos registros corporativos, Musk controla cerca de 717 millones de acciones de Tesla. Con una cotización cercana a los 400 dólares por papel, esa posición está valuada en aproximadamente 286.800 millones de dólares.

Al sumar sus participaciones en SpaceX y Tesla, el patrimonio vinculado a ambas compañías supera los 1,19 billones de dólares. A esto se agregan otros activos estratégicos como xAI, X (ex Twitter), Neuralink y The Boring Company.

El papel de Starlink y la inteligencia artificial en el crecimiento de SpaceX

El espectacular crecimiento de SpaceX estuvo impulsado principalmente por Starlink, el servicio de internet satelital que ya cuenta con millones de usuarios en distintos países y representa una de las principales fuentes de ingresos de la empresa.

Además, la compañía profundizó sus inversiones en inteligencia artificial tras la integración de desarrollos vinculados a xAI, otro de los proyectos liderados por Musk.

7PAXUCHYNBC55HCIMRDUM56X3E Tesla está valuadas en USD 139.000 millones. (REUTERS)

Aunque la empresa continúa registrando fuertes desembolsos por el desarrollo del cohete Starship y la expansión de grandes centros de datos para IA, el mercado apostó por el potencial de crecimiento de largo plazo y por la capacidad de innovación del empresario.

Por qué la riqueza de Musk sigue siendo teórica

A pesar de las cifras récord, los especialistas remarcan que la mayor parte de la fortuna de Musk no está compuesta por dinero en efectivo. Su patrimonio depende principalmente del valor de mercado de las compañías que controla y fluctúa de manera constante según el comportamiento de las acciones.

De hecho, índices especializados como el Bloomberg Billionaires Index aplican descuentos por restricciones de venta y otros factores que limitan la posibilidad de liquidar rápidamente esas participaciones.

Sin embargo, la escalada de SpaceX tras su debut bursátil fue suficiente para colocar a Musk en un nivel patrimonial nunca antes alcanzado por una persona, consolidándolo como el hombre más rico de la historia moderna.