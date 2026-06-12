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Elon Musk hizo historia: se convirtió en el primer billonario del mundo tras el debut bursátil de SpaceX

Sumada a sus acciones en Tesla y otras empresas, su riqueza superó ampliamente el umbral que ningún empresario había alcanzado hasta ahora. Este es un hito sin presidentes.

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Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. (Foto: Reuters)

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. (Foto: Reuters)

El empresario Elon Musk alcanzó un hito sin precedentes en la historia financiera al convertirse en el primer billonario en dólares del planeta, equivalente a “trillionaire” en la nomenclatura utilizada en Estados Unidos, luego de que SpaceX debutara este viernes en Wall Street con una valuación récord que disparó su fortuna personal.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno analiza iniciar acciones legales contra el empresario Elon Musk. (Foto: A24.com)

La salida a bolsa de la compañía aeroespacial provocó una fuerte suba en el patrimonio del magnate, ya que su participación accionaria quedó valuada en cerca de 900.000 millones de dólares. Sumada a sus acciones en Tesla y otras empresas, su riqueza superó ampliamente el umbral histórico que ningún empresario había alcanzado hasta ahora.

SpaceX fijó el precio inicial de su oferta pública en 135 dólares por acción y comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. La compañía ofreció más de 555 millones de acciones y logró recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares, en lo que ya es considerada una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

Sin embargo, la euforia inversora impulsó rápidamente el valor de los papeles. Durante las primeras horas de negociación, las acciones llegaron a subir más de un 20%, alcanzando los 166 dólares. Como consecuencia, la capitalización bursátil de SpaceX superó los 2 billones de dólares.

Billonario
Su riqueza superó ampliamente el umbral que ningún empresario había alcanzado hasta ahora. (Foto: Reuters)

Su riqueza superó ampliamente el umbral que ningún empresario había alcanzado hasta ahora. (Foto: Reuters)

Musk controla aproximadamente el 42% del capital de la empresa mediante una estructura accionaria especial que le otorga cerca del 82% del poder de voto. Gracias a esa participación, el valor de su paquete accionario quedó estimado en más de 900.000 millones de dólares.

Cuánto dinero tiene Elon Musk

La fortuna de Musk no depende únicamente de SpaceX. El empresario también posee una importante participación en Tesla, la compañía líder en vehículos eléctricos.

Según los últimos registros corporativos, Musk controla cerca de 717 millones de acciones de Tesla. Con una cotización cercana a los 400 dólares por papel, esa posición está valuada en aproximadamente 286.800 millones de dólares.

Al sumar sus participaciones en SpaceX y Tesla, el patrimonio vinculado a ambas compañías supera los 1,19 billones de dólares. A esto se agregan otros activos estratégicos como xAI, X (ex Twitter), Neuralink y The Boring Company.

El papel de Starlink y la inteligencia artificial en el crecimiento de SpaceX

El espectacular crecimiento de SpaceX estuvo impulsado principalmente por Starlink, el servicio de internet satelital que ya cuenta con millones de usuarios en distintos países y representa una de las principales fuentes de ingresos de la empresa.

Además, la compañía profundizó sus inversiones en inteligencia artificial tras la integración de desarrollos vinculados a xAI, otro de los proyectos liderados por Musk.

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Tesla está valuadas en USD 139.000 millones. (REUTERS)

Tesla está valuadas en USD 139.000 millones. (REUTERS)

Aunque la empresa continúa registrando fuertes desembolsos por el desarrollo del cohete Starship y la expansión de grandes centros de datos para IA, el mercado apostó por el potencial de crecimiento de largo plazo y por la capacidad de innovación del empresario.

Por qué la riqueza de Musk sigue siendo teórica

A pesar de las cifras récord, los especialistas remarcan que la mayor parte de la fortuna de Musk no está compuesta por dinero en efectivo. Su patrimonio depende principalmente del valor de mercado de las compañías que controla y fluctúa de manera constante según el comportamiento de las acciones.

De hecho, índices especializados como el Bloomberg Billionaires Index aplican descuentos por restricciones de venta y otros factores que limitan la posibilidad de liquidar rápidamente esas participaciones.

Sin embargo, la escalada de SpaceX tras su debut bursátil fue suficiente para colocar a Musk en un nivel patrimonial nunca antes alcanzado por una persona, consolidándolo como el hombre más rico de la historia moderna.

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